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01.09.2020 07:57
Рубрика: Происшествия

В Москве полицейского-взяточника будут судить за убийство коллеги

Текст: Наталья Козлова
Столичной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу теперь уже бывшего полицейского. Его обвинили в получении взяток и посягательстве на жизнь коллег - сотрудников полиции. Фамилию этого человека не называют, про него известно, что это житель Московской области и ему 35 лет. В его уголовном деле три статьи.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Мужчина трудился в 5 отделе полиции УВД на Московском метрополитене. И 25 мая 2019 года, находясь на службе в переходе между станциями метро "Баррикадная" и "Краснопресненская", остановил для проверки документов гражданку Филиппин. Убедившись, что у нее на руках нет документов, подтверждающих законность пребывания в нашей стране, поставил женщину перед выбором - либо она отдает ему 30 тысяч рублей, либо он ее штрафует, а потом иностранку депортируют.

В Москве закончилось расследование дела о полицейских-взяточниках

Для конспирации полицейский передал иностранке упаковку с бумажными платками и жестом указал, что в них необходимо положить требуемую сумму, а затем вернуть упаковку ему. Иностранка передала стражу порядка 20 тысяч рублей, а тот вернул ей копии паспорта и справки о том, что паспорт женщины находится на оформлении в визовом отделе.

Аналогичным способом 18 сентября 2019 года в восточном вестибюле метро "Рязанский проспект" полицейский получил взятку в одну тысячу рублей от гражданина Узбекистана, не имеющего при себе документов, удостоверяющих личность.

В тот же день, после получения очередной взятки, полицейский был "пойман за руку" сотрудниками отдела собственной безопасности Управления внутренних дел на Московском метрополитене. Но взяточник решил не сдаваться и в комнате полиции из своего табельного оружия открыл стрельбу на поражение, убив одного сотрудника ОСБ и причинив тяжкий вред здоровью другого.

Как объяснили в пресс-службе прокуратуры Москвы, дело будет рассматривать Московский городской суд.

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