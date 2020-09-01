В Москве заработали 450 пунктов вакцинации против гриппа. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- Уже сегодня каждый москвич может пройти вакцинацию от гриппа быстро, удобно и абсолютно бесплатно. Для этого в столице развернута масштабная сеть прививочных пунктов. Вакцина не содержит живого вируса, поэтому она безопасна и не может спровоцировать заболевание. Привившись, горожане получат надежную защиту от гриппа на год. В этом году на фоне коронавируса особенно важно не допустить вспышек других инфекционных заболеваний. Мы призываем всех сделать прививку и защитить себя и своих близких.

Сделать прививку можно в городских поликлиниках, а также в 44 мобильных прививочных пунктах: 36 - на станциях метро, 2 - на станциях Московского центрального кольца, 2 - на железнодорожной платформе и 4 - в центрах госуслуг "Мои Документы". Для вакцинации понадобится только паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте. Перед прививкой проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания, а после прививки выдает сертификат и дает устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут.

Прививку в мобильных пунктах может сделать любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. Беременные могут сделать прививку только в поликлиниках. Жители младше 18 лет - в поликлиниках, детских садах, школах и колледжах.

Узнать место и время работы прививочных пунктов, а также другую подробную информацию о вакцинации от гриппа, можно на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

В мобильных пунктах работают квалифицированные специалисты, а процедура проходит с соблюдением всех санитарных норм: врачи проходят термометрию, сдают тесты на коронавирусную инфекцию и в случае выявления симптомов ОРВИ не допускаются на работу.

Вакцинация - самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа и его осложнений. Защитный эффект от прививки проявляется через 10-15 дней после введения вакцины и длится около года. За последние годы в Москве не было зафиксировано ни одного случая тяжелых осложнений от гриппа среди тех, кто сделал прививку.