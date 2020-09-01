Новости

Умер еще один вокалист группы "Фристайл" 11:01
Евросоюз не согласился с решением Венгрии вновь закрыть границы 10:58
Столица Филиппин продлила рекордный по продолжительности карантин 10:54
В России по программе "Стимул" построили 32 образовательных учреждения 10:52
Apple случайно одобрила вредоносное ПО для компьютеров Mac 10:48
Арнольд Шварценеггер впервые сыграет главную роль в телесериале 10:48
В Москве прошло заседание Антитеррористической комиссии 10:46
Долги ОАК перед банками достигли 530 млрд рублей 10:45
Вышел расширенный трейлер финала сериала "Сверхъестественное" 10:32
ООН заинтересовалась ситуацией с водоснабжением Крыма 10:31
Крашенинников рассказал, где будет располагаться Госсовет 10:19
Кабмин выделил 1,2 млрд рублей на поддержку развития туризма 10:18
Лукашенко поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний 10:06
Умер актер Норм Спенсер, "Циклоп" из "Людей Икс" 10:06
Россия получила первую заявку на плавающий танк "Спрут-СДМ1" 10:02
В Крыму нашли редкое захоронение греческого священника XVIII века 09:57
Забайкалье получит 200 миллионов рублей на пожарную безопасность 09:56
У обвиняемого в госизмене Сафронова взяли образцы голоса 09:53
Отец Цоя опроверг сведения о том, что он писал Путину из-за фильма 09:52
Еще 1262 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:48
В Лос-Анджелесе полицейские застрелили темнокожего велосипедиста 09:47
Более 1,5 млн школьников пошли в школы в Москве 09:42
Участники "Московского долголетия" посетили более 4 тысяч занятий за месяц 09:41
В Москве заработали 450 пунктов вакцинации против гриппа 09:40
"Яндекс. Дзен" начнет бороться с фейками 09:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
В РФ в период пандемии выросли продажи продуктов для здорового питания
В РФ в период пандемии выросли продажи продуктов для здорового питания
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
01.09.2020 09:40
Рубрика: Общество

В Москве заработали 450 пунктов вакцинации против гриппа

Текст: Любовь Проценко

В Москве заработали 450 пунктов вакцинации против гриппа. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Фото: iStock
Врач: Из-за борьбы с коронавирусом гриппом будут болеть реже

- Уже сегодня каждый москвич может пройти вакцинацию от гриппа быстро, удобно и абсолютно бесплатно. Для этого в столице развернута масштабная сеть прививочных пунктов. Вакцина не содержит живого вируса, поэтому она безопасна и не может спровоцировать заболевание. Привившись, горожане получат надежную защиту от гриппа на год. В этом году на фоне коронавируса особенно важно не допустить вспышек других инфекционных заболеваний. Мы призываем всех сделать прививку и защитить себя и своих близких.

Сделать прививку можно в городских поликлиниках, а также в 44 мобильных прививочных пунктах: 36 - на станциях метро, 2 - на станциях Московского центрального кольца, 2 - на железнодорожной платформе и 4 - в центрах госуслуг "Мои Документы". Для вакцинации понадобится только паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте. Перед прививкой проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания, а после прививки выдает сертификат и дает устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут.

Прививку в мобильных пунктах может сделать любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. Беременные могут сделать прививку только в поликлиниках. Жители младше 18 лет - в поликлиниках, детских садах, школах и колледжах.

Узнать место и время работы прививочных пунктов, а также другую подробную информацию о вакцинации от гриппа, можно на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Фото: РИА Новости
Интервал между вакцинацией от гриппа и COVID-19 должен составлять месяц

В мобильных пунктах работают квалифицированные специалисты, а процедура проходит с соблюдением всех санитарных норм: врачи проходят термометрию, сдают тесты на коронавирусную инфекцию и в случае выявления симптомов ОРВИ не допускаются на работу.

Вакцинация - самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа и его осложнений. Защитный эффект от прививки проявляется через 10-15 дней после введения вакцины и длится около года. За последние годы в Москве не было зафиксировано ни одного случая тяжелых осложнений от гриппа среди тех, кто сделал прививку.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Прививки и вакцинация

Главное сегодня

День знаний
Кабмин выделил 1,2 млрд рублей на поддержку развития туризма
Посольство РФ заявило о недопустимости учений с залповым огнем в Эстонии
В Беслане началась вахта памяти по жертвам теракта в школе № 1
Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России
Чем российских школьников и студентов встретит новый учебный год
Как родители контролируют детей в интернете