В Подмосковье женщину убили в детском саду

В подмосковном Воскресенске сотрудницу детсада убили на рабочем месте.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК региона, преступление было совершено 31 августа. В этот день в детсад проник 53-летний мужчина. По версии следствия, он решил расправиться с собственной женой, которая работала в дошкольном учреждении. Подозреваемый нашел ее группу и напал на супругу с ножом. Женщина скончалась на месте от множественных ранений.

Предполагаемый убийца задержан, возбуждено уголовное дело, нож изъят. Следователи допрашивают свидетелей и изучают все обстоятельства преступления.