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01.09.2020 19:53

В Воронежской области открыли инновационные школы

C 1 сентября в регионе заработали новые сельские школы, построенные по нацпроекту "Образование". Одну из них посетил председатель регионального парламента Владимир Нетесов в рамках рабочего визита в Бобровский район.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Всего в Воронежской области в новом учебном году первый звонок прозвенел в 715 школах. За парты сели 227,5 тыс. школьников и почти 25 тысяч из них - первоклассники.

В ходе рабочей поездки председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов принял участие в открытии двух объектов, построенных в Бобровском районе в рамках областных программ и национального проекта "Образование".

В Хреновской СОШ №1 открылась пристройка к школе на 108 мест. В течение многих лет учебное заведение является опытно-экспериментальной площадкой для инновационных моделей обучения. Сегодня в школе 645 учеников, из которых 90 - первоклассники.

Стоимость объекта составила более 225 млн рублей, которые были направлены как из областного, так и местного бюджетов. В пристройке площадью более 6,5 тысяч квадратных метров разместились актовый зал на 320 мест, столовая на 228 человек, спортзал, современная медиатека и медицинский блок. Кроме того, здесь оборудованы кабинеты робототехники, информатики, 3D-моделирования, технологии, дополнительного образования, где учащиеся смогут заниматься музыкой, дизайном, различной исследовательской деятельностью. Реконструкция коснулась и прилегающей к школе территории: здесь были оборудованы зоны тихого и активного отдыха, установлены современные спортивные площадки.

Фото: Воронежская областная Дума
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Комментируя результаты осмотра школы, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов отметил, что в последние годы регион набрал беспрецедентные темпы строительства школьных и дошкольных объектов. Только в прошлом году в области были построены 9 новых школ и 19 детских садов. В этом году уже введены в эксплуатацию 4 новые школы (на 2203 ученика) и 13 детских садов. В том числе пристройка к Хреновской школе №1, которая позволит значительно разгрузить учебный процесс и улучшить условия для школьных занятий.

Владимир Нетесов также напомнил, что в целом на строительство, реконструкцию школ и детских садов в нашей области в 2020 году из федерального, областного и местных бюджетов выделено почти 4,8 млрд рублей.

Еще одним объектом, который проинспектировал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, стало новое здание Бобровского аграрно-индустриального колледжа имени М. Ф. Тимашовой. Оно было построено в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Здание колледжа на 450 мест входит в состав образовательного центра "Лидер" имени А.В. Гордеева.

Фото: Воронежская областная Дума

Сегодня в колледже реализуются образовательные программы по различным специальностям и профессиям, в том числе "технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции", "информационные системы и программирование", "эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования". Реализуется программа профессиональной подготовки по рабочим профессиям, программа профессионального обучения школьников "Первая профессия".

В рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" колледжу был выделен грант на сумму около 66 млн рублей ( в том числе, 22 млн рублей из областного бюджета), благодаря чему студенты смогут заниматься в 5 современных высокотехнологичных мастерских по направлениям "геномная инженерия", "сельскохозяйственные биотехнологии", "сити-фермерство", "эксплуатация сельскохозяйственных машин", "ветеринария".

Отмечая уникальные возможности для обучения в новом здании колледжа, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов подчеркнул, что сегодня очень важно обеспечить все отрасли экономики региона квалифицированными специалистами. И коренная модернизация колледжа, его интеграция в образовательный процесс центра "Лидер" как раз и решает эту задачу. Он также высказал мнение, что уникальный опыт Бобровского района по привлечению в колледж высококвалифицированных специалистов, которые за счет средств муниципалитета имеют право пользования квартирами с возможностью их последующей приватизации, безусловно, ценен и может быть использован в других муниципалитетах области и страны.

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