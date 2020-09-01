Дегтярев подписал соглашение с главой Минспорта РФ

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал соглашение с министром спорта РФ Олегом Матыцином, совершающим рабочую поездку по Дальнему Востоку.

Глава федерального ведомства проверил работы по строительству Дальневосточного учебно-спортивного центра подготовки сборных команд.

По словам Дегтярева, ко Дню края в Хабаровске планируется открыть краевой дворец Самбо. Также глава региона попросил Олега Матыцина поддержать проект строительства 50-метрового бассейна в рамках единого федерального учебного комплекса для подготовки сборных команд. Благодаря новому объекту в крае будут развивать водное поло, заплывы на длинные дистанции и ряд других видов спорта. Стоимость проекта составляет около 800 миллионов рублей.

"Конечно, такой бассейн очень нужен региону. В наших планах есть этот проект, уверен, что в ближайшем будущем совместно мы его реализуем, - подчеркнул глава Минспорта РФ.

Накануне Матыцин посетил спортивные объекты в Еврейской автономной области. Как рассказал врио губернатора Ростислав Гольдштейн, скоро в Биробиджане откроется ледовая арена "Победа" с искусственным льдом. Уже в сентябре здесь пройдут первые матчи с участием местных команд в рамках Ночной хоккейной лиги.

На строительство спортивного объекта было затрачено более 331 миллиона рублей, 230 из которых выделены из федерального бюджета.