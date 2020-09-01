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01.09.2020 09:35
Рубрика: Власть

Кабмин выделил Магаданской области 253,7 млн рублей на завершение строительства школы

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, выделив Магаданской области из резервного фонда правительства 253,7 миллиона рублей на завершение строительства школы, совмещенной с детским садом.

Фото: Рамиль Ситдиков / Pool / ТАСС
Михаил Мишустин дал поручения по развитию Дальнего Востока

Школа должна быть сдана до конца этого года. Она расположена в микрорайоне Снежный столицы региона и сможет принять 50 учащихся и 30 детей дошкольного возраста.

Решение о поддержке строительства принято по итогам поездки председателя правительства по Дальнему Востоку. Накануне Михаил Мишустин утвердил большой список поручений для развития Дальневосточного федерального округа страны.

В регионах Власть Работа власти Регионы Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область

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