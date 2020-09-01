Кабмин выделил Магаданской области 253,7 млн рублей на завершение строительства школы

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, выделив Магаданской области из резервного фонда правительства 253,7 миллиона рублей на завершение строительства школы, совмещенной с детским садом.

Школа должна быть сдана до конца этого года. Она расположена в микрорайоне Снежный столицы региона и сможет принять 50 учащихся и 30 детей дошкольного возраста.

Решение о поддержке строительства принято по итогам поездки председателя правительства по Дальнему Востоку. Накануне Михаил Мишустин утвердил большой список поручений для развития Дальневосточного федерального округа страны.