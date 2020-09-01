Минздрав проведет аудит онкологической службы Забайкалья

В Читу по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко прибыла группа федеральных специалистов под руководством доктора медицинских наук Тиграна Геворкяна.

Эксперты проведут аудит организации оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, сообщили сегодня в Минздраве.

Специалисты проверят маршрутизацию пациентов, организацию диагностики и лечения, окажут содействие коллегам из Забайкалья в совершенствовании работы онкологической службы. Запланирован также прием и консультации пациентов со злокачественными новообразованиями, говорится в сообщении пресс-службы министерства.