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01.09.2020 09:26
Рубрика: Общество

Минздрав проведет аудит онкологической службы Забайкалья

Текст: Ирина Невинная

В Читу по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко прибыла группа федеральных специалистов под руководством доктора медицинских наук Тиграна Геворкяна.

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Эксперты проведут аудит организации оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, сообщили сегодня в Минздраве.

Специалисты проверят маршрутизацию пациентов, организацию диагностики и лечения, окажут содействие коллегам из Забайкалья в совершенствовании работы онкологической службы. Запланирован также прием и консультации пациентов со злокачественными новообразованиями, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В регионах Общество Здоровье Правительство Минздрав ДФО Забайкальский край Онкология: как победить рак

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