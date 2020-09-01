На Камчатке прокуратура выяснит причины массовой гибели медведей

Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту размещенной в СМИ информации о массовой гибели медведей.

Местные издания сообщали, что неизвестные убили семерых косолапых в районе поселка Октябрьский, между устьями рек Опала и Большая. Животные собрались в одном месте, чтобы полакомиться выброшенной на берег тушей кита. Кто-то расстрелял их.

При этом туристы, первыми заметившие тела убитых хищников, сообщили, что почерк убийства не был похож на браконьерский. Стрелявшие не взяли ни желчные пузыри, ни шкуры, ни когти медведей. Складывалось ощущение, что люди просто решили "позабавиться".

"В ходе проверки ведомство даст оценку исполнению законодательства об охоте и охране животного мира", - сообщает пресс-служба прокуратуры края.