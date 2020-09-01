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01.09.2020 10:41
Рубрика: Происшествия

На Камчатке прокуратура выяснит причины массовой гибели медведей

Текст: Юлия Гарднер

Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту размещенной в СМИ информации о массовой гибели медведей.

На Сахалине и Курилах за полгода отстрелили 29 медведей

Местные издания сообщали, что неизвестные убили семерых косолапых в районе поселка Октябрьский, между устьями рек Опала и Большая. Животные собрались в одном месте, чтобы полакомиться выброшенной на берег тушей кита. Кто-то расстрелял их.

При этом туристы, первыми заметившие тела убитых хищников, сообщили, что почерк убийства не был похож на браконьерский. Стрелявшие не взяли ни желчные пузыри, ни шкуры, ни когти медведей. Складывалось ощущение, что люди просто решили "позабавиться".

"В ходе проверки ведомство даст оценку исполнению законодательства об охоте и охране животного мира", - сообщает пресс-служба прокуратуры края.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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