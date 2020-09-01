Объемы строительства жилья в некоторых регионах упали вдвое

Объемы построенного за семь месяцев нынешнего года жилья оказались меньше, чем в 2019 году, на 12%. Такие данные приводятся в докладе Росстата о социально-экономическом положении России.

Всего с января по июль в России было введено в эксплуатацию 33,6 тыс. квадратных метров жилья. Сюда входят как многоэтажки (3,5 тыс. домов), так и частные, и дачные дома (129,2 тыс.). В прошлом году в стране за этот же период появилось 36,3 тыс. "квадратов" жилья.

В некоторых регионах объемы строительства по сравнению с январем-июлем 2019 года упали почти вдвое. Так, в Еврейской автономной и Мурманской областях площади новостроек сократились почти на 60%, в Хабаровском крае, Ивановской и Тамбовской областях - на 40-50%. В Магаданской области, напротив, объемы нового жилья выросли - в 2,3 раза, в Ненецком АО и Амурской области - на 68%, в Брянской области - на 41%.

Впрочем, такие скачки в ряде регионов объясняются крайне малыми объемами строительства.