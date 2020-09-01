Около Хабаровска подтоплено почти 400 дачных участков

Возле Хабаровска на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный вода зашла уже на 378 дачных участков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Утром 1 сентября уровень Амура у краевой столицы составил 457 сантиметров. К концу недели вода может подняться до 500 сантиметров.

В поселке Лермонтовка Бикинского района дождевыми водами подтоплено девять приусадебных участков, а в селе Оренбургское уже 30.

"В селе Корсаково-2 Хабаровского района из-за разлива вод Амурской протоки подтоплены 90 участков. Также вода вышла на внутреннюю поселковую дорогу. Сообщение с населенным пунктом не нарушено", - отмечают в ведомстве.

Владельцам частных домов спасатели рекомендуют заранее позаботиться о своем имуществе и урожае.