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01.09.2020 04:42
Рубрика: Происшествия

Около Хабаровска подтоплено почти 400 дачных участков

Текст: Артем Красиков

Возле Хабаровска на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный вода зашла уже на 378 дачных участков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Уровень Амура у Хабаровска достиг неблагоприятной отметки

Утром 1 сентября уровень Амура у краевой столицы составил 457 сантиметров. К концу недели вода может подняться до 500 сантиметров.

В поселке Лермонтовка Бикинского района дождевыми водами подтоплено девять приусадебных участков, а в селе Оренбургское уже 30.

"В селе Корсаково-2 Хабаровского района из-за разлива вод Амурской протоки подтоплены 90 участков. Также вода вышла на внутреннюю поселковую дорогу. Сообщение с населенным пунктом не нарушено", - отмечают в ведомстве.

Владельцам частных домов спасатели рекомендуют заранее позаботиться о своем имуществе и урожае.

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