Школа в Улан-Удэ не открылась 1 сентября из-за COVID-19 у медсестры

Школа № 108 в Улан-Удэ не открылась к началу нового учебного года из-за коронавируса, выявленного у медсестры.

Как сообщили "Интерфаксу" в республиканском управлении Роспотребнадзора, в числе контактных - 53 учителя этого учебного заведения. Сейчас в здании проводят противоэпидемические мероприятия. Очно или дистанционно будут учиться дети, решат в ближайшее время.

Всего же по итогам сдачи тестов на COVID-19 инфекцию выявили у двух учителей в школах № 20 и N 22 в Улан-Удэ. Там 1 сентября отменены торжественные линейки, а с завтрашнего дня эти образовательные учреждения будут работать в штатном режиме.

По последним данным, в Бурятии коронавирус диагностирован 5243 людям.4426 из них выздоровели, 47 скончались.