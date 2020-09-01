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01.09.2020 20:51
Рубрика: Общество

Дело техники

Школьникам подарили ноутбуки для дистанционной учебы
Текст: Татьяна Дмитракова (Еврейская АО)
Российская газета - Неделя № 196(8250)
Алеша Кудлаев из села Лазарево, что в Еврейской автономии, пошел в шестой класс. После долгого перерыва он и его однокашники сели за парты в родной школе. Но и к учебе в удаленном режиме мальчишка готов.
Волонтеры помогли школьникам и их родителям разобраться с настройками ноутбука. Фото: Управление внутренней политики ЕАО Волонтеры помогли школьникам и их родителям разобраться с настройками ноутбука. Фото: Управление внутренней политики ЕАО
Волонтеры помогли школьникам и их родителям разобраться с настройками ноутбука. Фото: Управление внутренней политики ЕАО

Когда в апреле школьников перевели на дистанционное обучение, в семье Кудлаевых добавилось хлопот.

- Компьютера нет, телефон простой, без видеокамеры. Приходилось идти к директору школы и фотографировать выполненные задания для отправки педагогам. Неудобно и нам, и учителям. А сколько времени на это уходило! - вспоминает мама Алексея Татьяна Николаевна.

С похожей проблемой столкнулась семья Поповых из Биробиджана.

- У нас пятеро детей, двое младших - школьники, - рассказала Ольга Попова. - Купить технику для учебы на удаленке не было возможности.

И Кудлаевым, и Поповым комплекты из ноутбука и модема прямо домой доставили цифровые волонтеры - студенты Приамурского университета им. Шолом-Алейхема. По словам добровольца Станислава Клинского, они не только привезли технику, но и настроили ее.

Фото: Максим Коротченко
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- В первую очередь мы устанавливали все необходимые базовые приложения, чтобы ребенок мог работать с текстом, имел доступ к сети интернет. Некоторые родители не знали, как пользоваться той или иной программой, и мы все подробно объясняли, помогали разобраться. Родители внимательно слушали, записывали и благодарили нас, это приятно, - поделилась студентка Марина Стрельцова. Вместе с товарищами она помогла наладить работу 20 ноутбуков и приняла участие в подключении первых уроков.

А всего более 200 малообеспеченных семей изо всех районов Еврейской автономной области получили бесплатно ноутбуки и модемы для дистанционного обучения в рамках проекта "ЕАО - территория действий".

- Когда наши дети перешли на дистанционное обучение, выяснилось, что 224 ребенка не могут учиться, потому что в семьях элементарно нет никаких средств связи. У людей разное материальное положение, и не все могут позволить себе личный компьютер для каждого ребенка. В тот момент свою задачу мы видели в том, чтобы помочь ученикам, у которых не было технической возможности продолжить освоение школьной программы в режиме самоизоляции, - подчеркнул врио губернатора Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн. - Был сформирован внебюджетный фонд, на его средства по моему поручению и закупили компьютеры. Кстати, интернет для учеников, получивших ноутбуки с модемами, также был оплачен.

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Алеша Кудлаев со своим компьютером уже на "ты", хотя поначалу потребовалось время, чтобы разобраться с новой техникой.

- А потом стал заниматься самостоятельно. Говорит, что учиться стало намного интереснее. Благодаря доступу к интернету сын может найти и дополнительную информацию, - рада Татьяна Кудлаева.

После окончания дистанционного обучения ноутбуки остались у школьников и в новом учебном году станут надежными помощниками в занятиях.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО

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