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01.09.2020 05:54
Рубрика: Экономика

В аэропорту Якутска из-за тумана задержано 12 рейсов

Текст: Владимир Таюрский

Во вторник утром город Якутск и окрестности окутал густой, почти непроницаемый туман, парализовавший работу аэропорта.

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Как сообщила пресс-служба аэропорта, метеорологическая видимость составила 150 - 200 метров. В связи с этим пять направлявшихся в Якутск рейсов из центральных регионов страны перенаправлены на запасные аэродромы в Мирном и Нерюнгри. На вылет задержано 12 рейсов по местному и центральному расписаниям.

Рейсы возобновятся при появлении погодных летных условий. После 11 часов утра туман начал рассеиваться, первым ожидается прибытие из Москвы самолета авиакомпании "Аэрофлот".

Туман повлиял также на работу паромов, осуществляющих перевозки машин и пассажиров через Лену.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

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