В Якутии ученые обнаружили норы, вырытые 540 млн лет назад

Ученые из Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука и Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН обнаружили одно из древнейших свидетельств глубокого зарывания живых организмов в осадок, обеспечивавшее обмен компонентами между слоями и водами океана. Исходя из открытия, около 540 миллионов лет назад среди обитателей морского дна началась спецификация по характеру переработки осадка в поисках пищи, сообщается на сайте заведения.

"Похожие норы были найдены в Бразилии, а наши - на реке Оленек в Якутии. Но не следует считать, что эти норы какие-то специфические, распространенные только в этих регионах. Скорее всего, то же самое наблюдалось в это же время повсеместно, но чтобы их обнаружить, нужна специфическая сохранность, контраст между составом норы и вмещающей породой и томограф. Если какое-то из условий не выполняется, нет возможности установить, что это объемные норы", - рассказал кандидат геолого-минералогических наук Василий Валерьевич Марусин.

В Кембрийский период, то есть более полумиллиарда лет назад, появились разнообразные животные, которые постепенно начали осваивать новые пищевые ресурсы, в том числе в толще осадка под поверхностью дна

По данным исследователей, уже с самого начала периода достаточно крупные организмы начали активно зарываться в осадок на глубину 7-10 сантиметров. Такая необходимость возникла потому, что в приповерхностных условиях конкуренция за пищевые ресурсы среди обитателей морского дна была уже достаточно высокой.

"Стенки нор выполнены пиритом, который по составу очень сильно отличается от самого осадка. Это позволило с помощью метода рентгеновской томографии реконструировать то, как выглядит система ходов внутри", - отмечается в сообщении.