В Приморье устраняют последствия тайфуна и ждут очередного

По информации министерства ГО и ЧС Приморского края, угрозы жизни людям нет, но на многих участках требуется проведение аварийно-восстановительных работ или откачка воды. В Анучинском сорвало понтонный мост. В Ханкайском, Пограничном, Красноармейском районах зарегистрированы переливы воды разной глубины через дороги, везде ведутся восстановительные работы. Только лодочная переправа работает между селами Комиссарово и Дворянка в Ханкайской низменности, где размыт железнодорожный проезд.
От ливневых дождей пострадали посевы сои, картофеля и овощей. Начали работу спецкомиссии, которые подсчитывают урон. Больше всего пострадали посевы стратегической для Приморья культуры - сои - в Ханкайском и Пограничном муниципальных округах.
Все это последствия весьма скромного тайфуна "Бави".
Но, похоже, то были лишь цветочки. Сильнейшие дожди, штормовой до ураганного ветер - по некоторым данным, до 75 метров в секунду - с перспективой обрыва линий электропередачи спрогнозировал региону глава Примгидромета Борис Кубай. Все это принесет (ориентировочно 6 сентября) девятый за сезон тайфун "Майсак".
Учитывая такой прогноз, из Хабаровска в Приморье уже направлена аэромобильная группа спасателей Амурского спасательного центра МЧС России из 50 человек.
Но и это не все. В Тихом океане зарождается очередной - десятый в сезоне - тайфун, и довольно мощный. Он пока не имеет названия, но поведет он себя так же, как и его предшественники. В этом году зародившиеся тайфуны не разлетаются, как обычно, в разные стороны - на запад, на Китай, на восток, в Тихий океан, а направляются строго на север, на юг Дальнего Востока России.