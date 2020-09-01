В Приморье устраняют последствия тайфуна и ждут очередного

Девять муниципалитетов пострадали в Приморье от проливных дождей тайфуна "Бави", который задел регион только краем, но вылил почти месячную норму осадков. Зафиксированы подтопления домов и сельхозугодий. Нарушено транспортное сообщение, а некоторые населенные пункты и вовсе оказались отрезанными от большой земли.

По информации министерства ГО и ЧС Приморского края, угрозы жизни людям нет, но на многих участках требуется проведение аварийно-восстановительных работ или откачка воды. В Анучинском сорвало понтонный мост. В Ханкайском, Пограничном, Красноармейском районах зарегистрированы переливы воды разной глубины через дороги, везде ведутся восстановительные работы. Только лодочная переправа работает между селами Комиссарово и Дворянка в Ханкайской низменности, где размыт железнодорожный проезд.

От ливневых дождей пострадали посевы сои, картофеля и овощей. Начали работу спецкомиссии, которые подсчитывают урон. Больше всего пострадали посевы стратегической для Приморья культуры - сои - в Ханкайском и Пограничном муниципальных округах.

Все это последствия весьма скромного тайфуна "Бави".

Но, похоже, то были лишь цветочки. Сильнейшие дожди, штормовой до ураганного ветер - по некоторым данным, до 75 метров в секунду - с перспективой обрыва линий электропередачи спрогнозировал региону глава Примгидромета Борис Кубай. Все это принесет (ориентировочно 6 сентября) девятый за сезон тайфун "Майсак".

Учитывая такой прогноз, из Хабаровска в Приморье уже направлена аэромобильная группа спасателей Амурского спасательного центра МЧС России из 50 человек.

К краю приближается новый более мощный тайфун "Майсак", за ним зарождается очередной, десятый в сезоне

Но и это не все. В Тихом океане зарождается очередной - десятый в сезоне - тайфун, и довольно мощный. Он пока не имеет названия, но поведет он себя так же, как и его предшественники. В этом году зародившиеся тайфуны не разлетаются, как обычно, в разные стороны - на запад, на Китай, на восток, в Тихий океан, а направляются строго на север, на юг Дальнего Востока России.