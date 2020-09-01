Новости

МИД: США следует дать Беларуси возможность самой найти выход из ситуации 21:39
Количество поездок въездного и выездного туризма в РФ сократилось на 64% 21:12
Саундтрек к фильму "Список Шиндлера" признан лучшей музыкой для кино 20:57
NVIDIA показала новые видеокарты для геймеров 20:54
Следственный комитет обвинил своего сотрудника в коррупции 20:27
Синоптики предсказали две волны "бабьего лета" 19:50
Информационное агентство ТАСС отмечает 116-ю годовщину образования 19:40
Посольство РФ в Австрии подверглась хакерской атаке 19:36
Объемы строительства жилья в некоторых регионах упали вдвое 19:00
МИД РФ: Россию и Беларусь связывает многолетняя взаимопомощь 18:57
Крупное ДТП произошло на Варшавском шоссе 18:56
В столичное метро вернулись музыканты 18:54
Гинцбург: Прививка необходима перенесшим COVID-19 бессимптомно 18:51
В Москве выбрали победителей конкурса на дизайн двух станций метро 18:45
Стало известно имя соведущего Тодоренко на "Орле и Решке" 18:43
Актриса сериала "Ривердэйл" шесть лет была тайным агентом ФБР 18:38
На День города в Москве будет аномально теплая погода 18:35
Распорядиться маткапиталом повторно можно будет без суда 18:00
Субсидия на выплату пособий на детей до 3 лет увеличена на 1,73 млрд рублей 17:46
В Бугульме убили бизнесмена, расправившегося с грабителями два года назад 17:40
После пожара в заповеднике "Утриш" под Анапой возбуждено дело 17:36
Проект закона о Госсовете после внесения в Госдуму обсудят с экспертами 17:19
Росреестр внес уточняющие сведения по 60,6% границ земельных участков 17:17
СМИ: Генсека кабмина Японии считают вероятным кандидатом на кресло премьера 17:03
В России стартует киберспортивная лига для школьников 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
В РФ в период пандемии выросли продажи продуктов для здорового питания
В РФ в период пандемии выросли продажи продуктов для здорового питания
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
01.09.2020 20:51
Рубрика: Власть

"Ручаюсь головой"

Врио губернатора Камчатки: Больницу построим, вертолеты обновим, жилье газифицируем, реновацию проведем и обеспечим доступ к интернету
Текст: Татьяна Дмитракова (Камчатский край)
Российская газета - Неделя № 196(8250)
Во время поездки по дальневосточным регионам председатель правительства РФ Михаил Мишустин уделил Камчатке больше всего времени - четыре дня. Об итогах командировки премьер-министра для далекого полуострова рассказал "РГ" врио губернатора края Владимир Солодов.
Воздушный транспорт - основной для Камчатки, и глава региона добивается обновления авиапарка. Фото: Instagram.сom / Vv_Solodov Воздушный транспорт - основной для Камчатки, и глава региона добивается обновления авиапарка. Фото: Instagram.сom / Vv_Solodov
Воздушный транспорт - основной для Камчатки, и глава региона добивается обновления авиапарка. Фото: Instagram.сom / Vv_Solodov

Владимир Викторович, чуть не с трапа самолета глава кабинета направился в краевую больницу. Почему такое внимание к этому недострою? 

Владимир Солодов: Это многострадальный проект. Деньги на строительство неоднократно выделяли и возвращали в бюджет. Камчатцы уже и не верили, что получат нормальное краевое медучреждение.

Камчатских чиновников пересадят со служебных авто на такси

Вник в ситуацию и живо отреагировал на нее председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Не секрет, что руководители обычно приезжают на перерезание ленточки, а премьер-министр отправился на проблемный объект. И принял непростое решение о возобновлении строительства в ближайшее время и выделении средств. Необходимо 8,4 миллиона рублей, 6,9 из них направят из федерального бюджета. По плану первый этап больницы введут в конце 2022-го - начале 2023 года. Мы искренне заинтересованы в реализации проекта, и для этого есть все организационные возможности. Мы не повторим ошибок прежних лет, когда больницу бросили, не достроив. Это накладывает серьезную ответственность на меня: я ручаюсь головой за то, что проект будет завершен.

Во многие точки края можно только долететь. Вы пользуетесь регулярными рейсами? Можете оценить состояние малой авиации, которая обслуживает отдаленные районы Камчатки?

Владимир Солодов: Тут другого варианта нет. Наш авиационный парк является безальтернативным, поэтому я им и пользуюсь.

В ближайшее время мы получим хорошее подспорье в обновлении вертолетного парка. Сложилась парадоксальная ситуация: Россия - один из лидеров по выпуску вертолетной техники, при этом программа льготного лизинга на вертолеты не распространяется, только на самолеты российского производства. Конечно, это нелогично. Премьер-министр в ходе визита в наш край поручил этот недочет устранить.

А какие принятые в ходе визита решения и данные поручения отразятся на жизни камчатцев в отдаленной перспективе? 

Владимир Солодов: Я очень признателен лично Михаилу Владимировичу Мишустину и всей правительственной делегации за то внимание, которое они уделили полу­острову. Оно дорогого стоит, ведь жители Камчатского края чувствуют себя немножко забытыми властью.

Федеральные министры вживую увидели условия нашей жизни, мы подробно проговорили с ними обстоятельства развития экономики региона. И теперь, я уверен, каждый из них при строчке "Камчатский край" в документе будет видеть не просто набор безликих буковок, а наше жилье, наши дороги, промышленные предприятия, школы и детские сады, больницы и ФАПы. Это самый главный долгосрочный эффект: регион стал близким и понятным для министров.

Что касается конкретных решений, они носили в том числе и стратегический характер. Выделю три темы.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент поддержал идею создать музей воинской славы Камчатского края

Первая - это газификация, которая является основой развития экономики, залогом предоставления комфортных и доступных по цене коммунальных услуг. Процесс пойдет за счет сжиженного природного газа, он будет поступать с перевалочного терминала компании "НОВАТЭК" в бухте Бечевинской и поставляться в транспортную систему полуострова.

Вторая тема - реновация жилья. Жилой фонд на Камчатке в ужасающем состоянии, но, к сожалению, так получилось, что край практически не вошел в федеральные программы по расселению аварийных домов, а в последние годы значительно упали объемы работ по программе сейсмоукрепления. Я обосновал перед членами правительства РФ необходимость особого подхода к Камчатке. Уже есть понимание алгоритма, по которому край может включиться в программу реновации.

И третья - обеспечение доступа к сети интернет. Мы все понимаем, что интернет теперь не менее значим для людей, чем электричество или дороги. Сейчас с компанией "Ростелеком" прорабатываем решения по прокладке оптико-волоконной линии, которая должна связать Петропавловск-Камчатский и Анадырь не в подводном, а в наземном исполнении. Тогда ВОЛС попутно захватит поселки, и 11 тысяч человек получат выход в интернет. Сейчас разрабатывается конкретный маршрут линии.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

1 сентября - День знаний
Путин принял участие в открытом уроке "Помнить - значит знать". Полный текст
За сутки в России подтверждено 4729 случаев COVID-19 в 84 регионах
Маас: Санкции против "Северного потока-2" противоречат международному праву
"Краснодар" стартует в отборе ЛЧ домашним матчем
Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет
На выборах-2020 используют новый комплекс онлайн-голосования