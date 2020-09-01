Во время поездки по дальневосточным регионам председатель правительства РФ Михаил Мишустин уделил Камчатке больше всего времени - четыре дня. Об итогах командировки премьер-министра для далекого полуострова рассказал "РГ" врио губернатора края Владимир Солодов.

Владимир Викторович, чуть не с трапа самолета глава кабинета направился в краевую больницу. Почему такое внимание к этому недострою?

Владимир Солодов: Это многострадальный проект. Деньги на строительство неоднократно выделяли и возвращали в бюджет. Камчатцы уже и не верили, что получат нормальное краевое медучреждение.

Вник в ситуацию и живо отреагировал на нее председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Не секрет, что руководители обычно приезжают на перерезание ленточки, а премьер-министр отправился на проблемный объект. И принял непростое решение о возобновлении строительства в ближайшее время и выделении средств. Необходимо 8,4 миллиона рублей, 6,9 из них направят из федерального бюджета. По плану первый этап больницы введут в конце 2022-го - начале 2023 года. Мы искренне заинтересованы в реализации проекта, и для этого есть все организационные возможности. Мы не повторим ошибок прежних лет, когда больницу бросили, не достроив. Это накладывает серьезную ответственность на меня: я ручаюсь головой за то, что проект будет завершен.

Во многие точки края можно только долететь. Вы пользуетесь регулярными рейсами? Можете оценить состояние малой авиации, которая обслуживает отдаленные районы Камчатки?

Владимир Солодов: Тут другого варианта нет. Наш авиационный парк является безальтернативным, поэтому я им и пользуюсь.

В ближайшее время мы получим хорошее подспорье в обновлении вертолетного парка. Сложилась парадоксальная ситуация: Россия - один из лидеров по выпуску вертолетной техники, при этом программа льготного лизинга на вертолеты не распространяется, только на самолеты российского производства. Конечно, это нелогично. Премьер-министр в ходе визита в наш край поручил этот недочет устранить.

А какие принятые в ходе визита решения и данные поручения отразятся на жизни камчатцев в отдаленной перспективе?

Владимир Солодов: Я очень признателен лично Михаилу Владимировичу Мишустину и всей правительственной делегации за то внимание, которое они уделили полу­острову. Оно дорогого стоит, ведь жители Камчатского края чувствуют себя немножко забытыми властью.

Федеральные министры вживую увидели условия нашей жизни, мы подробно проговорили с ними обстоятельства развития экономики региона. И теперь, я уверен, каждый из них при строчке "Камчатский край" в документе будет видеть не просто набор безликих буковок, а наше жилье, наши дороги, промышленные предприятия, школы и детские сады, больницы и ФАПы. Это самый главный долгосрочный эффект: регион стал близким и понятным для министров.

Что касается конкретных решений, они носили в том числе и стратегический характер. Выделю три темы.

Первая - это газификация, которая является основой развития экономики, залогом предоставления комфортных и доступных по цене коммунальных услуг. Процесс пойдет за счет сжиженного природного газа, он будет поступать с перевалочного терминала компании "НОВАТЭК" в бухте Бечевинской и поставляться в транспортную систему полуострова.

Вторая тема - реновация жилья. Жилой фонд на Камчатке в ужасающем состоянии, но, к сожалению, так получилось, что край практически не вошел в федеральные программы по расселению аварийных домов, а в последние годы значительно упали объемы работ по программе сейсмоукрепления. Я обосновал перед членами правительства РФ необходимость особого подхода к Камчатке. Уже есть понимание алгоритма, по которому край может включиться в программу реновации.

И третья - обеспечение доступа к сети интернет. Мы все понимаем, что интернет теперь не менее значим для людей, чем электричество или дороги. Сейчас с компанией "Ростелеком" прорабатываем решения по прокладке оптико-волоконной линии, которая должна связать Петропавловск-Камчатский и Анадырь не в подводном, а в наземном исполнении. Тогда ВОЛС попутно захватит поселки, и 11 тысяч человек получат выход в интернет. Сейчас разрабатывается конкретный маршрут линии.