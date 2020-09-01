Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет

На увеличение объемов детских пособий смогут рассчитывать восемь российских регионов. Это Башкортостан, Северная Осетия, Удмуртия, Чувашия, Иркутская, Ленинградская и Сахалинская области, Чукотский автономный округ.

Корректировки в нацпроект вносятся после анализа расходов за первое полугодие 2020 года, с учетом уточненных данных по числу получателей поддержки и суммы выплат.

"Внесение изменений в распределение субсидий на ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, бюджетам субъектов РФ на 2020 год предполагает увеличение общего объема субсидий на 1,73 млрд рублей, общий объем субсидий составит около 47,6 млрд рублей", - отмечается в документе.