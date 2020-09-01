Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет

В этом году правительство РФ увеличит общий объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до трех лет, которые выделяются регионам в рамках нацпроекта "Демография", на 1,73 млрд рублей. Совокупная сумма поддержки составит почти 47,6 млрд рублей. Об этом говорится в проекте распоряжения кабмина, который подготовил Минтруд России, пишет ТАСС.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
На увеличение объемов детских пособий смогут рассчитывать восемь российских регионов. Это Башкортостан, Северная Осетия, Удмуртия, Чувашия, Иркутская, Ленинградская и Сахалинская области, Чукотский автономный округ.
Корректировки в нацпроект вносятся после анализа расходов за первое полугодие 2020 года, с учетом уточненных данных по числу получателей поддержки и суммы выплат.
"Внесение изменений в распределение субсидий на ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, бюджетам субъектов РФ на 2020 год предполагает увеличение общего объема субсидий на 1,73 млрд рублей, общий объем субсидий составит около 47,6 млрд рублей", - отмечается в документе.
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