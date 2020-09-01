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01.09.2020 13:58

Малоимущих не забыли

Текст: Инесса Суворова (Пермь)
Российская газета - Экономика Поволжья № 194(8248)
Парламентарии в очередной раз продемонстрировали приоритет социальной направленности своих решений.
Ирина Ивенских: Парламентарии в очередной раз продемонстрировали приоритет социальной направленности своих решений. Фото: Законодательное собрание Пермского края Ирина Ивенских: Парламентарии в очередной раз продемонстрировали приоритет социальной направленности своих решений. Фото: Законодательное собрание Пермского края
Ирина Ивенских: Парламентарии в очередной раз продемонстрировали приоритет социальной направленности своих решений. Фото: Законодательное собрание Пермского края

Мы продлили сроки действия региональных льгот для отдельных категорий граждан до конца 2023 года. Решения касаются шести краевых законов и трех категорий пермяков.

Первая - это работающие люди. В первую очередь жители сельской местности: работники государственных и муниципальных организаций, ветеринарной службы, культуры и искусства, кинематографии, социальной защиты населения и здравоохранения. Для них продлевается право получения денежных выплат и компенсаций на оплату жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, сотрудникам государственных и муниципальных учреждений продлевается срок действия льготы на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление.

Вторая категория, которой сохранены социальные льготы, - пенсионеры. Для них продлевается скидка на оплату коммунальных услуг, а также самая востребованная льгота - на приобретение социального проездного билета в летнее время. До конца 2023 года пенсионеры, имеющие большой страховой стаж, смогут пользоваться ею в период с 1 мая по 31 октября, причем независимо от дохода.

Третья категория граждан - многодетные семьи. О них у нас в крае особая забота, а в нынешних условиях поддержка крайне важна. Для них продлеваются два вида льгот. Первая льгота тоже связана с коммунальными платежами - некоторые категории многодетных семей освобождаются от оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Вторая касается единовременной ежегодной помощи ряду категорий многодетных семей. Другими словами, все социальные выплаты, которые зафиксированы в региональном законодательстве, сохраняются.

Мы продолжаем логику адресного подхода к системной социальной поддержке. И хотим, чтобы все льготы сохранились. Это важно. Особенно сегодня, в ситуации достаточно сложного формирования бюджета. Думаю, что депутаты и в дальнейшем будут считать приоритетом социальную поддержку нуждающихся.

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