Депутаты Законодательного собрания Пермского края внесли несколько изменений в региональное законодательство.

О некоторых из них "Российская газета" побеседовала с депутатом ЗС, руководителем фракции "Справедливая Россия" Дарьей Эйсфельд.

Дарья Александровна, решением ЗС продлено действие ряда социальных мер для отдельных категорий граждан до 31 декабря 2023 года. О каких мерах и каких получателях льгот идет речь?

Дарья Эйсфельд: Это важные изменения в целый ряд законов. В соответствии с ними ветеранам труда, пенсионерам, гражданам, проживающим в сельской местности, многодетным продлевается право на компенсацию оплаты жилого помещения и коммунальных услуг. Пенсионерам с большим страховым стажем - право покупать социальные проездные документы, пользоваться пригородным железнодорожным и водным транспортом с 50-процентной скидкой, многодетные освобождаются от оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Часть изменений улучшает условия предоставления мер социальной поддержки, например, это касается установления нормы социальной площади жилого помещения для расчета размера субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Так, норма площади жилья увеличена для одиноко проживающих граждан с 33 до 43 квадратных метров, а для семей из двух человек - с 42 до 52 "квадратов".

Одна из поправок в бюджет связана с увеличением объема средств на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, где среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. С учетом снижения доходной части бюджета из каких источников планируется это увеличение?

Дарья Эйсфельд: Здесь нужно отметить, что в целом общий объем доходов краевого бюджета на 2020-2022 годы остается прежним. Изменения расходов коснутся шести госпрограмм, а также непрограммных мероприятий.

Так, расходы госпрограммы "Социальная поддержка жителей Пермского края" увеличатся на 433,2 миллиона рублей в связи с ростом числа получателей такой помощи. Это не новые деньги в бюджете, а корректировка использования денежных средств. Одна из таких корректировок связана с работой детских лагерей. Из-за ограничения массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса остались неосвоенными деньги на детские школьные площадки. Таким образом, невостребованные средства оперативно скорректированы. Иначе в ситуации, когда уровень доходов населения снизился, я считаю, не может быть. Семьи должны получать поддержку края.

В бюджете предусматривались пособия для 55 тысяч получателей. После внесения изменений в бюджет они будут положены еще 35 тысячам семей. Кроме того, правительство направило заявку на софинансирование данного направления из федерального бюджета. А это еще 1,6 миллиарда рублей.

Кстати, заявителей стало больше еще и из-за упрощения процедуры получения поддержки. Теперь нуждающимся достаточно оставить заявление на портале госуслуг, все остальные итерации и сбор данных осуществляет министерство социального развития.

Прокомментируйте проект закона о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми от 16 до 18 лет, предложенный группой депутатов, но не поддержанный большинством.

Дарья Эйсфельд: Наша фракция "Справедливая Россия" поддержала законопроект. На мой взгляд, он логичен и необходим в текущих непростых условиях. Существующие меры поддержки не затрагивают эту возрастную категорию пермяков. А почему, собственно? В соответствии с Семейным и Гражданским кодексами в РФ детьми считаются лица, не достигшие 18 лет. Подростки, как правило, требуют больших затрат из семейного бюджета, нежели маленькие дети. Со мной согласятся все родители. Вместе с тем экономическое состояние многих семей нынешним летом значительно ухудшилось. В связи с ограничениями подростки не могли работать ни в отрядах мэра, ни в трудовых лагерях, ни в других структурах, как это было раньше. Неслучайно в 10 регионах, причем не самых богатых (Иркутская, Тверская, Самарская, Курская области, Якутия, Калмыкия и другие), внутренними нормативными актами установлены подобные выплаты.

Работу в этом направлении наша фракция ведет и в Госдуме. Направлены предложения в кабинет министров о том, что выплата в размере 10 тысяч рублей должна стать ежемесячной и получать ее должны семьи с детьми до 18 лет. Со своей стороны мы совместно с ЛДПР и КПРФ подготовили соответствующее предложение в адрес правительства Пермского края.

Депутаты предоставили органам МСУ право самостоятельно определять цели использования единовременной денежной выплаты, которую предоставляют многодетной семье взамен земельного участка. Расширит ли это возможности семей на улучшение жилищных условий?

Дарья Эйсфельд: Ранее семьям предоставили право взамен земельного участка получать денежную выплату. Но ее можно было использовать только на покупку земли. Однако в отдельных муниципалитетах земельных участков просто нет. Да и не всем семьям они нужны. Коррективы были внесены на основе неоднократных обращений многодетных семей, которые хотели бы улучшить жилищные условия, но при этом не брать на себя обязательства по строительству дома.

Поэтому мы даем возможность органам местного самоуправления самостоятельно определять цели использования выплаты. Теперь она может пойти и на улучшение жилищных условий семьи, причем в разных форматах: покупка, ипотека или что-то другое. Достижение главной задачи, а именно улучшение условий проживания, в данной редакции закона расширяет возможности многодетной семьи.