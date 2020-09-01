Ульяновский губернатор сказал все, что думает об антивирусных мерах

Новости

В командировки в Петербург стали ездить чаще, чем в Москву 14:07
Лавров: Требования Запада расследовать инцидент с Навальным необоснованны 14:05
Путин завершил открытый урок "крылатым выражением" 14:00
Мишустин осмотрел выставку проектов молодых ученых КубГУ 13:57
Путин пообещал подумать об организации соревнований по киберспорту в школах 13:53
Мишустин поздравил школьников и студентов с Днем знаний 13:47
В Испании за август резко выросло число инфицированных коронавирусом 13:47
Путин: Россия не позволит преуменьшить роль СССР в борьбе против нацизма 13:42
В Новосибирске на квесте "Форт Боярд" ребенка укусила змея 13:42
Собянин: МФЦ будут принимать заявления о включении детей-сирот в список на получение жилья 13:39
Собянин включил 8 станций метро и МЦД в перечень бесплатных пересадок 13:36
Выложены отрывки из нового хоррора создателей "Прочь" 13:33
Президент назвал задачей государственной важности сохранение памяти 13:26
Более 500 первокурсников начали учебу в Белорусско-Российском университете 13:23
Путин: "Россия - не страна-бензоколонка" 13:17
Путин: Совмещать учебу и работу возможно, но важен разумный баланс 13:11
Лукашенко рассказал, какие границы может закрыть Беларусь 13:00
Эксперт назвала самые перспективные образовательные направления 12:56
Вышел русский трейлер хоррора "Клаустрофобы: Квест в Москве" 12:54
Путин заявил об открытии детских лагерей до конца года 12:52
В Совфеде назвали здравым заявление лидера оппозиции Черногории о России 12:47
СК не может предъявить Фургалу обвинение из-за решения 15-летней давности 12:46
В Подмосковье женщину убили в детском саду 12:13
Вышел трейлер продолжения готик-хоррора "Призраки дома на холме" 11:36
Минск определил участников реализации соглашения с РФ о взаимном признании виз 11:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
В РФ в период пандемии выросли продажи продуктов для здорового питания
В РФ в период пандемии выросли продажи продуктов для здорового питания
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
01.09.2020 12:34
Рубрика: Общество

Ульяновский губернатор сказал все, что думает об антивирусных мерах

Накануне начала нового учебного года и вступления области в осенне-зимний период ульяновский губернатор Сергей Морозов обратился к руководителям всех уровней с требованием и далее неукоснительно соблюдать антивирусные меры.
Фото: Правительство Ульяновской области Фото: Правительство Ульяновской области
Фото: Правительство Ульяновской области

"Уважаемые руководители!

Пандемия новой коронавирусной инфекции стала серьезным испытанием для каждого из нас. Мы прошли действительно очень тяжелый период, в котором пострадала экономика.

Фото: Правительство Ульяновской области
Полпред Игорь Комаров похвалил Ульяновскую область за инвестиционный климат

Большим испытанием для экономической ситуации в регионе стали ограничительные меры, режим самоизоляции, который привел к вынужденной приостановке полноценной работы многих отраслей. Но резкие перемены в мире принесли не только потери, но и новые возможности. Благодаря им мы освоили новые и разнообразные дистанционные сервисы, разработали меры поддержки граждан и интегрировали всё необходимое для полноценной работы предприятий малого и среднего бизнеса.

В настоящее время режим для отдельных отраслей ослаблен, границы с некоторыми государствами открыты, но не стоит забывать о том, что во всем мире ситуация нестабильна. Риск начала новой волны не миновал. В России темп роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией снизился почти в 50 раз. Но у 6 человек из 10, которые прибывают к нам с курортов, обнаруживается коронавирус.

Сейчас как никогда важна ответственность и дисциплина для всех представителей предпринимательского сообщества и для каждого из нас. Только совместными усилиями мы можем повлиять на стабильную эпидемиологическую обстановку, на восстановление экономики и на благополучие граждан в целом.

Указ Губернатора Ульяновской области "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" не отменён. Мы позволяем работать бизнесу, чтобы экономика региона и деловой климат могли перейти в фазу роста. Но необходимо усилить контроль за регулярностью профилактических мер в связи с предстоящим вхождением в осенне-зимний сезон, когда традиционно активизируются вирусные заболевания.

Социальное дистанцирование, дезинфекция рук и помещений, измерение температуры сотрудников, отказ от проведения спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, ношение масок и перчаток в объектах торговли и общественном транспорте. Все это отражено в Указе Губернатора. И я прошу для безопасности жителей региона строго соблюдать эти требования!

Фото: Правительство Ульяновской области
Полпред Игорь Комаров в Ульяновске прогулялся по индустриальному парку

Мы на пороге начала нового учебного года и не вправе допустить его срыва, в связи с нарушениями противоэпидемиологического режима. Нужно усилить соответствующим ведомствам контроль за средствами индивидуальной защиты в общественных местах, на транспорте, крупных предприятиях и организациях, а также усилить дезинфекционные мероприятия. Организовать системную работу по информированию работников о рисках заражения, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов гриппа и ОРВИ.

Я призываю вас к жесточайшему самоконтролю за соблюдением требований Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, руководителей обеспечить строгое соблюдение всех методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Я верю, что мы сможем достойно пройти этот непростой период без существенных потерь для экономики региона и самое главное для его жителей, для наших детей и возрастных граждан!

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов".

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновская область - только вперед

Главное сегодня

1 сентября - День знаний
Президент принял участие во Всероссийском открытом уроке
На развитие туризма дополнительно направят 1,2 млрд рублей
Посольство РФ заявило о недопустимости учений с залповым огнем в Эстонии
В Беслане началась вахта памяти по жертвам теракта в школе № 1
Чем российских школьников и студентов встретит новый учебный год
Как родители контролируют детей в интернете