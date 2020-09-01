Ульяновский губернатор сказал все, что думает об антивирусных мерах

Накануне начала нового учебного года и вступления области в осенне-зимний период ульяновский губернатор Сергей Морозов обратился к руководителям всех уровней с требованием и далее неукоснительно соблюдать антивирусные меры.

"Уважаемые руководители!

Пандемия новой коронавирусной инфекции стала серьезным испытанием для каждого из нас. Мы прошли действительно очень тяжелый период, в котором пострадала экономика.

Большим испытанием для экономической ситуации в регионе стали ограничительные меры, режим самоизоляции, который привел к вынужденной приостановке полноценной работы многих отраслей. Но резкие перемены в мире принесли не только потери, но и новые возможности. Благодаря им мы освоили новые и разнообразные дистанционные сервисы, разработали меры поддержки граждан и интегрировали всё необходимое для полноценной работы предприятий малого и среднего бизнеса.

В настоящее время режим для отдельных отраслей ослаблен, границы с некоторыми государствами открыты, но не стоит забывать о том, что во всем мире ситуация нестабильна. Риск начала новой волны не миновал. В России темп роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией снизился почти в 50 раз. Но у 6 человек из 10, которые прибывают к нам с курортов, обнаруживается коронавирус.

Сейчас как никогда важна ответственность и дисциплина для всех представителей предпринимательского сообщества и для каждого из нас. Только совместными усилиями мы можем повлиять на стабильную эпидемиологическую обстановку, на восстановление экономики и на благополучие граждан в целом.

Указ Губернатора Ульяновской области "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" не отменён. Мы позволяем работать бизнесу, чтобы экономика региона и деловой климат могли перейти в фазу роста. Но необходимо усилить контроль за регулярностью профилактических мер в связи с предстоящим вхождением в осенне-зимний сезон, когда традиционно активизируются вирусные заболевания.

Социальное дистанцирование, дезинфекция рук и помещений, измерение температуры сотрудников, отказ от проведения спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, ношение масок и перчаток в объектах торговли и общественном транспорте. Все это отражено в Указе Губернатора. И я прошу для безопасности жителей региона строго соблюдать эти требования!

Мы на пороге начала нового учебного года и не вправе допустить его срыва, в связи с нарушениями противоэпидемиологического режима. Нужно усилить соответствующим ведомствам контроль за средствами индивидуальной защиты в общественных местах, на транспорте, крупных предприятиях и организациях, а также усилить дезинфекционные мероприятия. Организовать системную работу по информированию работников о рисках заражения, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов гриппа и ОРВИ.

Я призываю вас к жесточайшему самоконтролю за соблюдением требований Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, руководителей обеспечить строгое соблюдение всех методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Я верю, что мы сможем достойно пройти этот непростой период без существенных потерь для экономики региона и самое главное для его жителей, для наших детей и возрастных граждан!

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов".