В Бузулукском бору в Оренбуржье вспыхнул пожар

Крупный лесной пожар вспыхнул во вторник на территории национального парка "Бузулукский бор", который по праву считается экологической жемчужиной Оренбургской области. К месту ЧП направлен пожарный поезд.

По данным МЧС по региону, сообщение о возгорании сухой растительности в нацпарке поступило сегодня в 14 часов 9 минут. В правительстве области уточнили, что площадь пожара - около гектара. Ситуация находится на контроле губернатора Дениса Паслера.

По словам и.о. руководителя национального парка "Бузулукский бор" Ольги Арискиной, предварительная причина ЧП - неосторожное обращение граждан с огнем. Объектов промышленности вблизи территории возгорания нет.

Борьбу со стихией ведут 56 человек и 17 единиц пожарной техники. На подходе - пожарный поезд и дополнительная техника.