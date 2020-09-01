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01.09.2020 15:23
Рубрика: Происшествия

В Бузулукском бору в Оренбуржье вспыхнул пожар

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Крупный лесной пожар вспыхнул во вторник на территории национального парка "Бузулукский бор", который по праву считается экологической жемчужиной Оренбургской области. К месту ЧП направлен пожарный поезд.

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По данным МЧС по региону, сообщение о возгорании сухой растительности в нацпарке поступило сегодня в 14 часов 9 минут. В правительстве области уточнили, что площадь пожара - около гектара. Ситуация находится на контроле губернатора Дениса Паслера.

По словам и.о. руководителя национального парка "Бузулукский бор" Ольги Арискиной, предварительная причина ЧП - неосторожное обращение граждан с огнем. Объектов промышленности вблизи территории возгорания нет.

Борьбу со стихией ведут 56 человек и 17 единиц пожарной техники. На подходе - пожарный поезд и дополнительная техника.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Лесные пожары

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