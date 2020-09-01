В Оренбуржье построят 200-километровый магистральный нефтепровод

Более 2500 рабочих мест создала за неполных три года работы в Оренбуржье нефтяная компания "Сладковско-Заречное". И останавливаться на достигнутом не собирается: на очереди - реализация крупнейших инфраструктурных проектов. Речь идет о строительстве магистрального нефтепровода протяженностью более 200 километров и 100-километрового газопровода - в рамках программы по полезной утилизации попутного нефтяного газа.

Планами развития руководство компании поделилось в ходе круглого стола, посвященного промышленности и экологии Ташлинского района. Участниками встречи, организованной нефтяниками, стали министр промышленности и энергетики Оренбургской области Андрей Бородин, гендиректор Корпорации развития региона Денис Петухов, а также экологи, ученые, представители надзорных ведомств и журналисты.

Как уменьшить негативные последствия нефтедобычи на окружающую среду? Какие меры необходимо предпринять для обеспечения экологической безопасности близлежащих населенных пунктов? Эти вопросы стали центральными темами обсуждения.

На встрече отмечалось, что компания "Сладковско-Заречное" может служить примером ответственного бизнеса. Свою работу в регионе она начала в середине 2017 года. С чистого листа было создано производство, отвечающее всем требованиям. Нефтяники сразу же наладили диалог с местной властью и населением. Регулярно проводятся встречи с жителями Ташлинского района, компания активно участвует в решении всех возникающих проблем.

Так, за неполных три года работы в регионе нефтяники направили на ремонт объектов социальной сферы более 40 миллионов рублей. В рамках соглашения, заключенного с правительством области, на дорожное строительство было выделено более 1,2 миллиарда рублей.

Как отметил гендиректор "Сладковско-Заречное" Андрей Барышников, открытость - один из основных принципов компании.

- В условиях современного, быстро меняющегося мира без этого невозможно строить свою работу. Для меня важно услышать мнение экспертов, общественных деятелей, - подчеркнул руководитель.

В 2019 году по инициативе нефтяников начали проводиться уникальные научные исследования здоровья работников с вредными условиями труда и жителей населенных пунктов Ташлинского района. О первых результатах группа ученых под руководством доктора медицинских наук, профессора Цинберга рассказала на круглом столе.

Для обеспечения экологической безопасности в населенных пунктах, расположенных вблизи месторождения, были развернуты стационарные экологические посты, работающие в автоматическом режиме круглосуточно. Эти данные доступны всем - их можно увидеть в сети Интернет. В текущем году посты вошли в единую систему экологического мониторинга Оренбургской области.

Постоянную готовность к ликвидации возможных ЧС обеспечивает договор, заключенный с профессиональным аварийно-спасательным формированием. В целях обеспечения противопожарной безопасности на объектах компании и в ближайших населенных пунктах создан пожарный пост. Его необходимость уже доказана на практике. Так, 16 июля текущего года загорелся лес у села Иртек. В борьбе с огнем объединили силы местные власти, МЧС, правоохранительные органы и нефтяники. Пожарный расчет компании первым прибыл на место ЧП. Это позволило отстоять и спасти село.

Напомним, что компания "Сладковско-Заречное" входит в состав одного из крупнейших инвесторов России - промышленно-финансовую группу "САФМАР" Михаила Гуцериева. Благодаря эффективной работе, предприятие даже в период пандемии вносит весомую лепту в бюджет Оренбургской области и бюджеты муниципальных образований. И эти показатели ежегодно растут.