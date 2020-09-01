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01.09.2020 14:58

В Оренбуржье построят 200-километровый магистральный нефтепровод

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Более 2500 рабочих мест создала за неполных три года работы в Оренбуржье нефтяная компания "Сладковско-Заречное". И останавливаться на достигнутом не собирается: на очереди - реализация крупнейших инфраструктурных проектов. Речь идет о строительстве магистрального нефтепровода протяженностью более 200 километров и 100-километрового газопровода - в рамках программы по полезной утилизации попутного нефтяного газа.
Фото: Сергей Медведев Фото: Сергей Медведев
Фото: Сергей Медведев

Планами развития руководство компании поделилось в ходе круглого стола, посвященного промышленности и экологии Ташлинского района. Участниками встречи, организованной нефтяниками, стали министр промышленности и энергетики Оренбургской области Андрей Бородин, гендиректор Корпорации развития региона Денис Петухов, а также экологи, ученые, представители надзорных ведомств и журналисты.

Как уменьшить негативные последствия нефтедобычи на окружающую среду? Какие меры необходимо предпринять для обеспечения экологической безопасности близлежащих населенных пунктов? Эти вопросы стали центральными темами обсуждения.

Фото: Сергей Медведев
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На встрече отмечалось, что компания "Сладковско-Заречное" может служить примером ответственного бизнеса. Свою работу в регионе она начала в середине 2017 года. С чистого листа было создано производство, отвечающее всем требованиям. Нефтяники сразу же наладили диалог с местной властью и населением. Регулярно проводятся встречи с жителями Ташлинского района, компания активно участвует в решении всех возникающих проблем.

Так, за неполных три года работы в регионе нефтяники направили на ремонт объектов социальной сферы более 40 миллионов рублей. В рамках соглашения, заключенного с правительством области, на дорожное строительство было выделено более 1,2 миллиарда рублей.

Как отметил гендиректор "Сладковско-Заречное" Андрей Барышников, открытость - один из основных принципов компании.

- В условиях современного, быстро меняющегося мира без этого невозможно строить свою работу. Для меня важно услышать мнение экспертов, общественных деятелей, - подчеркнул руководитель.

Фото: Пресс-служба правительства Оренбургской области
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В 2019 году по инициативе нефтяников начали проводиться уникальные научные исследования здоровья работников с вредными условиями труда и жителей населенных пунктов Ташлинского района. О первых результатах группа ученых под руководством доктора медицинских наук, профессора Цинберга рассказала на круглом столе.

Для обеспечения экологической безопасности в населенных пунктах, расположенных вблизи месторождения, были развернуты стационарные экологические посты, работающие в автоматическом режиме круглосуточно. Эти данные доступны всем - их можно увидеть в сети Интернет. В текущем году посты вошли в единую систему экологического мониторинга Оренбургской области.

Постоянную готовность к ликвидации возможных ЧС обеспечивает договор, заключенный с профессиональным аварийно-спасательным формированием. В целях обеспечения противопожарной безопасности на объектах компании и в ближайших населенных пунктах создан пожарный пост. Его необходимость уже доказана на практике. Так, 16 июля текущего года загорелся лес у села Иртек. В борьбе с огнем объединили силы местные власти, МЧС, правоохранительные органы и нефтяники. Пожарный расчет компании первым прибыл на место ЧП. Это позволило отстоять и спасти село.

Напомним, что компания "Сладковско-Заречное" входит в состав одного из крупнейших инвесторов России - промышленно-финансовую группу "САФМАР" Михаила Гуцериева. Благодаря эффективной работе, предприятие даже в период пандемии вносит весомую лепту в бюджет Оренбургской области и бюджеты муниципальных образований. И эти показатели ежегодно растут.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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