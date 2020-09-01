В Прикамье раскрыли убийство ребенка, совершенное более 20 лет назад

Суд признал жителя города Чусовой Пермского края виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи № 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Как пояснили в СК России по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что в сентябре 1999 года осужденный находился в квартире вместе с 8-месячной девочкой своей сожительницы. Мужчина, раздраженный плачем ребенка, задушил девочку.

Особо тяжкое преступление оставалось нераскрытым в течение более чем 20 лет, но в результате кропотливой работы следователя и оперативных сотрудников УУР ГУ МВД России по Пермскому краю удалось доказать причастность к совершению преступления ранее неоднократно судимого жителя города Чусовой. В настоящее время он отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы за совершение тяжких преступлений.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, окончательно, путем сложения наказаний назначено пожизненное лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.