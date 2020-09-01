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01.09.2020 22:56

Загогулина вместо кольца

Муниципальные власти собрались демонтировать последний участок трамвайных путей в центре Саратова
Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Российская газета - Экономика Поволжья № 194(8248)
Под предлогом планируемого запуска скоростного трамвая мэрия собирается убрать трамвайное кольцо, которое проходит по семи кварталам центра города. В результате сократится протяженность сразу четырех основных трамвайных маршрутов, все еще связывающих центр города с периферийными районами.

Вместо большого трамвайного кольца чиновники планируют сделать разворотное кольцо для маршрутов N 3 и 11 на территории бульвара у Детского парка, для трамваев 9-го и 10-го маршрутов такое кольцо уже есть. Для доставки пассажиров от новой конечной остановки трамваев до Мирного переулка власти обещают запустить по бывшему трамвайному кольцу бесплатный автобус.

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Как уверяют чиновники, завести скоростной трамвай в Мирный переулок якобы не получится, а сохранять обычный не хотят. Дескать, он создает пробки и мешает автомобилистам.

- Ни для кого не секрет, что соседство открытого рельсового полотна с автомобилями приводит к постоянным заторам. При реализации проекта скоростного трамвая потребность в трамвайном сообщении с Мирным переулком отпадет, - заверяет глава Саратова Михаил Исаев.

Горожане же выступают против демонтажа трамвайных путей. В социальных сетях начат сбор подписей за сохранение трамвайной линии в Мирном переулке.

Как отметил саратовский блогер Денис Жабкин, освещающий проблемы общественного транспорта, уничтожение трамвайного кольца противоречит всем принятым на муниципальном уровне нормативным документам по городскому развитию. Во-первых, в генплане Саратова предполагается не только сохранение трамвайных путей в Мирном переулке, но и строительство новой линии до улицы Радищева. Во-вторых, в комплексной транспортной схеме Саратова на будущий год запланированы реконструкция трамвайных путей на кольце, ограждение их специальными бордюрами (делиниаторами), строительство посадочных платформ, а также запрет движения безрельсового транспорта на улице Вавилова и в части Мирного переулка, с превращением этих улиц в трамвайно-пешеходные. Наконец, проект строительства скоростного трамвая, на который ссылаются чиновники, также предполагает не снос трамвайных путей в Мирном переулке, а их реконструкцию.

Примечательно, что комплексную транспортную схему городская дума Саратова утвердила всего два месяца назад. Что же произошло за два месяца, из-за чего позиция городских чиновников столь кардинально изменилась?

Демонтаж путей приведет к росту прибыли частных перевозчиков, в пользу которых вольно или невольно играют городские чиновники

- Комплексная транспортная схема имеет рекомендательный характер, жизнь вносит свои коррективы, - пытается объяснить ситуацию пресс-секретарь главы Саратова Татьяна Плющева.

Фото: Татьяна Кравченко
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Пресс-служба мэрии, ссылаясь на данные МУП "Саратовгорэлектротранс", сообщает, что якобы на конечной остановке в центре города в трамвай N 3 садится всего... шесть процентов пассажиров. Вот только исследования при подготовке комплексной транспортной схемы давали совсем другую картину: это одна из двух остановок маршрута с самым большим пассажиропотоком.

Как считают общественники, демонтаж путей вызовет переориентацию пассажиров на другие виды транспорта. Все это приведет к росту прибыли частных перевозчиков, в пользу которых вольно или невольно играют городские чиновники, и соответственно падению выручки муниципального предприятия "Саратовгорэлектротранс" и увеличению дотаций из бюджета.

"Непрофессиональными и непоследовательными" действия команды саратовских управленцев в своих комментариях "Российской газете" назвал директор по транспортному планированию и прогнозированию Центра экономики инфраструктуры (Москва) Александр Морозов, который участвовал в подготовке комплексной транспортной схемы Саратова.

- Во всем мире сейчас трамвай развивается как сочетание скоростных и обычных участков, потому что везде в городах в центре узкие улицы, - объясняет Александр Морозов. - Кольцо в Мирном переулке категорически нельзя убирать, оно главный пассажирообразующий пункт, для которого и делается линия скоростного трамвая. Задача скоростного трамвая - привезти пассажиров прямо в центральную часть города. Снеся кольцо, власти дадут горожанам сигнал, что на общественном транспорте ездить неудобно. Думаю, саратовцам нужно обращаться в соответствующие органы, потому что местная власть, с одной стороны, принимает документы планирования городского развития, с другой - тут же начинает их нарушать.

Фото: Анна Скрипка
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Как отметил специалист, демонтировав трамвайные пути, Саратов, скорее всего, не сможет в дальнейшем получить льготное финансирование на обновление подвижного состава по федеральной программе "Безопасные и качественные дороги". Средства по этой программе распределяются на конкурсной основе, при этом муниципалитеты, сокращающие маршрутную сеть электротранспорта, получают отрицательные баллы. •

Компетентно

Игорь Овчинников, профессор кафедры "Транспортное строительство" Саратовского технического госуниверситета имени Юрия Гагарина:

- Чтобы принимать такие решения, нужны серьезные исследования, в том числе по пассажиропотоку. Как житель Саратова могу сказать, что люди из Заводского и Ленинского районов едут на трамвае не к Детскому парку, а в Мирный переулок, откуда легко дойти до Крытого рынка, цирка, ТЮЗа, проспекта Кирова.

Справка "РГ"

В течение последних 20 лет маршрутная сеть городского электротранспорта в Саратове постоянно сокращалась. В 1997 году два трамвайных маршрута, связывавших Заводской район с центром города и железнодорожным вокзалом, заменили троллейбусом. Фактически большая часть пассажиропотока по этому направлению переместилась в автобусы. В 2011-2013 годах демонтировали большое трамвайное кольцо в центре Саратова - на улицах Кутякова и Большой Горной. В это же время впервые было заявлено о планах по демонтажу трамвайных путей в Мирном переулке. Тогда трамвай удалось отстоять.

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