Под предлогом планируемого запуска скоростного трамвая мэрия собирается убрать трамвайное кольцо, которое проходит по семи кварталам центра города. В результате сократится протяженность сразу четырех основных трамвайных маршрутов, все еще связывающих центр города с периферийными районами.

Вместо большого трамвайного кольца чиновники планируют сделать разворотное кольцо для маршрутов N 3 и 11 на территории бульвара у Детского парка, для трамваев 9-го и 10-го маршрутов такое кольцо уже есть. Для доставки пассажиров от новой конечной остановки трамваев до Мирного переулка власти обещают запустить по бывшему трамвайному кольцу бесплатный автобус.

Как уверяют чиновники, завести скоростной трамвай в Мирный переулок якобы не получится, а сохранять обычный не хотят. Дескать, он создает пробки и мешает автомобилистам.

- Ни для кого не секрет, что соседство открытого рельсового полотна с автомобилями приводит к постоянным заторам. При реализации проекта скоростного трамвая потребность в трамвайном сообщении с Мирным переулком отпадет, - заверяет глава Саратова Михаил Исаев.

Горожане же выступают против демонтажа трамвайных путей. В социальных сетях начат сбор подписей за сохранение трамвайной линии в Мирном переулке.

Как отметил саратовский блогер Денис Жабкин, освещающий проблемы общественного транспорта, уничтожение трамвайного кольца противоречит всем принятым на муниципальном уровне нормативным документам по городскому развитию. Во-первых, в генплане Саратова предполагается не только сохранение трамвайных путей в Мирном переулке, но и строительство новой линии до улицы Радищева. Во-вторых, в комплексной транспортной схеме Саратова на будущий год запланированы реконструкция трамвайных путей на кольце, ограждение их специальными бордюрами (делиниаторами), строительство посадочных платформ, а также запрет движения безрельсового транспорта на улице Вавилова и в части Мирного переулка, с превращением этих улиц в трамвайно-пешеходные. Наконец, проект строительства скоростного трамвая, на который ссылаются чиновники, также предполагает не снос трамвайных путей в Мирном переулке, а их реконструкцию.

Примечательно, что комплексную транспортную схему городская дума Саратова утвердила всего два месяца назад. Что же произошло за два месяца, из-за чего позиция городских чиновников столь кардинально изменилась?

Демонтаж путей приведет к росту прибыли частных перевозчиков, в пользу которых вольно или невольно играют городские чиновники

- Комплексная транспортная схема имеет рекомендательный характер, жизнь вносит свои коррективы, - пытается объяснить ситуацию пресс-секретарь главы Саратова Татьяна Плющева.

Пресс-служба мэрии, ссылаясь на данные МУП "Саратовгорэлектротранс", сообщает, что якобы на конечной остановке в центре города в трамвай N 3 садится всего... шесть процентов пассажиров. Вот только исследования при подготовке комплексной транспортной схемы давали совсем другую картину: это одна из двух остановок маршрута с самым большим пассажиропотоком.

Как считают общественники, демонтаж путей вызовет переориентацию пассажиров на другие виды транспорта. Все это приведет к росту прибыли частных перевозчиков, в пользу которых вольно или невольно играют городские чиновники, и соответственно падению выручки муниципального предприятия "Саратовгорэлектротранс" и увеличению дотаций из бюджета.

"Непрофессиональными и непоследовательными" действия команды саратовских управленцев в своих комментариях "Российской газете" назвал директор по транспортному планированию и прогнозированию Центра экономики инфраструктуры (Москва) Александр Морозов, который участвовал в подготовке комплексной транспортной схемы Саратова.

- Во всем мире сейчас трамвай развивается как сочетание скоростных и обычных участков, потому что везде в городах в центре узкие улицы, - объясняет Александр Морозов. - Кольцо в Мирном переулке категорически нельзя убирать, оно главный пассажирообразующий пункт, для которого и делается линия скоростного трамвая. Задача скоростного трамвая - привезти пассажиров прямо в центральную часть города. Снеся кольцо, власти дадут горожанам сигнал, что на общественном транспорте ездить неудобно. Думаю, саратовцам нужно обращаться в соответствующие органы, потому что местная власть, с одной стороны, принимает документы планирования городского развития, с другой - тут же начинает их нарушать.

Как отметил специалист, демонтировав трамвайные пути, Саратов, скорее всего, не сможет в дальнейшем получить льготное финансирование на обновление подвижного состава по федеральной программе "Безопасные и качественные дороги". Средства по этой программе распределяются на конкурсной основе, при этом муниципалитеты, сокращающие маршрутную сеть электротранспорта, получают отрицательные баллы. •

Компетентно

Игорь Овчинников, профессор кафедры "Транспортное строительство" Саратовского технического госуниверситета имени Юрия Гагарина:

- Чтобы принимать такие решения, нужны серьезные исследования, в том числе по пассажиропотоку. Как житель Саратова могу сказать, что люди из Заводского и Ленинского районов едут на трамвае не к Детскому парку, а в Мирный переулок, откуда легко дойти до Крытого рынка, цирка, ТЮЗа, проспекта Кирова.

Справка "РГ"

В течение последних 20 лет маршрутная сеть городского электротранспорта в Саратове постоянно сокращалась. В 1997 году два трамвайных маршрута, связывавших Заводской район с центром города и железнодорожным вокзалом, заменили троллейбусом. Фактически большая часть пассажиропотока по этому направлению переместилась в автобусы. В 2011-2013 годах демонтировали большое трамвайное кольцо в центре Саратова - на улицах Кутякова и Большой Горной. В это же время впервые было заявлено о планах по демонтажу трамвайных путей в Мирном переулке. Тогда трамвай удалось отстоять.