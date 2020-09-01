Арбитражный суд арестовал акции Башкирской содовой компании

Определением Арбитражного суда Башкирии наложен арест на обыкновенные именные акции АО "Башкирская содовая компания", находящиеся во владении АО "Региональный фонд", АО "Башкирская химия" и ООО ТД "Башкирская химия". Тогда как АО "Реестр" запретили вносить любые изменения в реестр акционеров АО "Башкирская содовая компания". Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда РБ.

В ведомстве уточнили, что в Арбитражный суд Башкирии поступило исковое заявление первого заместителя Генерального прокурора РФ в интересах Российской Федерации. Суть заявления - истребовать в пользу Российской Федерации госимущество в виде обыкновенных именных акций АО "Башкирская содовая компания" из чужого незаконного владения АО "Региональный фонд", АО "Башкирская химия" и ООО Торговый дом "Башкирская химия". Также в иске содержится требование обязать АО "Реестр", являющееся держателем реестра акционеров АО "Башкирская содовая компания", списать акции с лицевого счета данных организаций и зачислить их на лицевой счет Росимущества.

Исковое заявление принято в производство 31 августа 2020 года, рассмотрение дела назначили в предварительном судебном заседании арбитражного суда первой инстанции. В качестве третьих лиц в дело привлечены Федеральная налоговая служба, АО "Реестр", АО "Башкирская содовая компания". Также Арбитражный суд РБ удовлетворил заявление первого заместителя Генерального прокурора РФ о принятии обеспечительных мер до вступления в законную силу судебного акта и наложил арест на обыкновенные именные акции АО "Башкирская содовая компания".

В Арбитражном суде РБ уточнили, что определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию:

- По поручению Президента мы активно расследовали и изучали этот вопрос. Сегодня отправили в Арбитражный суд РБ наше исковое заявление в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные исковые требования. Мы считаем, что сделка по размытию акций "Соды" и потере управления республикой, совершенная в 2007-2013 года, является незаконной и не справедливой. Поэтому мы требуем возврата акций в собственность Республики Башкортостан. Также мы считаем, что в результате мошеннических действий группы лиц нанесен ущерб нашей республике на довольно серьезную сумму - в 34 миллиарда рублей. Мы требуем ее возмещения.

Также глава РБ отметил, что правительство РБ отправило заявление в адрес председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о совершении преступления группой лиц при неправомерных действиях должностных лиц региональной государственной власти.