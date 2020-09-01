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01.09.2020 13:09
Рубрика: Общество

Железное правило работодателя

В УГАТУ открыли бренд-зону Объединенной двигателестроительной корпорации
Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
1 сентября в Уфимском государственном авиационном техническом университете презентовали бренд-зону Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК входит в госкорпорацию "Ростех"). Теперь в переходе между первым и вторым корпусами вуза, где традиционно проходят Дни карьеры, студенты смогут не только отдохнуть и пообщаться, но и получить основную информацию о корпорации ОДК и ее продукции.
Фото: пресс-служба УГАТУ Фото: пресс-служба УГАТУ
Фото: пресс-служба УГАТУ

Особое внимание на стендах уделено крупнейшему предприятию корпорации - ОДК-УМПО. Это объединение - ведущий партнер УГАТУ в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и главный работодатель для выпускников вуза. ОДК-УМПО и Уфимский государственный авиационный технический университет подписали соглашение о сотрудничестве, взаимодействии в области кадров, инноваций и научных исследований еще в декабре 2019 года. Главная цель этого сотрудничества - расширение и углубление стратегического взаимодействия сторон для подготовки конкурентоспособных специалистов и продвижения перспективных научно-технических разработок в сфере двигателестроения. В документе партнеры прописали, что нацелены развивать и координировать фундаментальные и прикладные исследования, опытно-конструкторские разработки, разрабатывать учебно-методическое обеспечение и осуществлять подготовку кадров, а также работать в едином информационном пространстве с применением PLM-системы.

А недавно УГАТУ и ОДК договорились о совместных исследованиях по таким направлениям, как: авиационные двигатели, энергетические, интеллектуальные робототехнические и информационно-телекоммуникационные системы, системы управления, преобразователи энергии, а также в области новых материалов. Стороны подписали соответствующее соглашение 24 августа 2020 года.

Фото: Пресс-служба УГАТУ

- Объединенная двигателестроительная корпорация и ОДК-УМПО являются стратегическими партнерами УГАТУ в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, подготовки высококвалифицированных инженерных кадров. Создание бренд-зоны - часть нашей работы по укреплению партнерских взаимоотношений. Уверен, что для студентов корпоративное пространство станет не просто рекламой, а отправной точкой профессиональной карьеры, - подчеркнул управляющий директор ОДК-УМПО Евгений Семивеличенко. - Есть такое народное выражение: "Не хочешь - заставим, не можешь - научим!". У нас его перефразировали так: "Мы умеем заставить железо летать!". Всех, кто с нами солидарен, ждем на работу в ОДК-УМПО.

Врио ректора УГАТУ Сергей Новиков от имени студентов и преподавателей вуза поблагодарил партнеров за этот подарок к началу учебного года

- Рад, что многие десятилетия мы вместе движемся вперед. Уверен: впереди у нас - новые совместные проекты во имя процветания российской авиакосмической отрасли! - отметил Сергей Новиков.

Справка

ПАО "ОДК-УМПО" - разработчик и крупнейший производитель авиационных двигателей в России. Основными видами деятельности являются разработка, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, производство и ремонт узлов вертолетной техники. Расположено в г. Уфе. Входит в АО "Объединенная двигателестроительная корпорация".

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