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01.09.2020 08:55
Рубрика: Общество

Здоровье школьников проконтролирует специальная система

Текст: Екатерина Петрова

С 1 сентября в нескольких российских регионах запущен пилотный проект, который позволит проконтролировать состояние здоровья учащихся и повысить общую безопасность в школах. Инициатива реализуется при поддержке Минпромторга России.

Регионы будут каждый день отчитываться о здоровье школьников

Так, к пилоту уже присоединилась чувашская гимназия № 5. В школе установлен отечественный АПК с функциями бесконтактной термометрии, распознавания лица и дезинфекции рук школьников и учителей. Эксперимент по установке таких АПК пройдет еще в двух регионах: в Псковской и Курганской областях.

Если результаты пилотов окажутся успешными, то проект будет расширен на другие школы.

В регионах Общество Здоровье Общество Образование Правительство Минпромторг Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ПФО Чувашская республика СЗФО Псковская область УрФО Курганская область Стандарты для школы

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