Здоровье школьников проконтролирует специальная система

С 1 сентября в нескольких российских регионах запущен пилотный проект, который позволит проконтролировать состояние здоровья учащихся и повысить общую безопасность в школах. Инициатива реализуется при поддержке Минпромторга России.

Так, к пилоту уже присоединилась чувашская гимназия № 5. В школе установлен отечественный АПК с функциями бесконтактной термометрии, распознавания лица и дезинфекции рук школьников и учителей. Эксперимент по установке таких АПК пройдет еще в двух регионах: в Псковской и Курганской областях.

Если результаты пилотов окажутся успешными, то проект будет расширен на другие школы.