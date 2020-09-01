Жителю Перми вынесли приговор за фото нациста в "Бессмертном полку"

Суд признал виновным 19-летнего жителя Перми в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи № 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Как пояснили в пресс-службе СК РФ, в мае этого года осужденный, используя приложение в социальной сети, отправил на сайт "Банк Памяти" фотографию советского генерала Андрея Власова, перешедшего в период ВОВ на сторону гитлеровской Германии. Размещенные на этом сайте фотографии предполагалось использовать в акции "Бессмертный полк онлайн".

В рамках уголовного дела были проведены компьютерные и портретные экспертизы, а также заслушаны показания свидетелей. Фигурант уголовного дела полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.