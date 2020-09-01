В День знаний корреспонденты "РГ" побывали в маленьком горном селе Большая Тихая Солонешенского района Алтайского края и поздравили местных ребятишек и новую земскую учительницу с началом учебного года. Как известно, малокомплектная начальная школа здесь пустовала больше года, потому что не было учителя, и все это время при поддержке "Российской газеты" шли поиски педагога для отдаленного села. И вот в конце августа по программе "Земский учитель" в Большую Тихую приехала молодая учительница Юлия Скорых, и 1 сентября большетихинские ребятишки смогли снова пойти в родную школу.

...У школы собралось почти полсела - не только ученики и их родители, дедушки, бабушки, но и сельчане, у которых подрастают дети. Приехали представители администрации Солонешенского района и районного отдела образования. За последний год на эту маленькую начальную школу обратили внимание не только районные, но и краевые, и даже федеральные власти. Проблему нехватки педагогов на примере Большетихинской школы обсуждали на Госсовете при президенте. И в результате для села нашли учительницу.

Ребятишки так долго ее ждали, что 1 сентября пришли к школе пораньше - нарядные, с цветами. Учеников здесь всего шестеро, и четверо из них в этом году пошли в первый класс. Юлия Васильевна решила познакомиться с ними в игровой форме: придумала интересные конкурсы и задания, которые ребята с удовольствием выполняли. Двое первоклассников ждали этого дня целый год - два Романа должны были пойти в школу еще в прошлом сентябре. А когда она не открылась, сельчанам предложили отправлять детей в соседнее село Карпово учиться и жить в пришкольном интернате всю рабочую неделю. Родители мальчиков отказались, ведь им тогда не было и семи лет.

- Как можно отдать шестилетнего ребенка в интернат и потом каждый день беспокоиться, все ли с ним в порядке? - удивляется многодетный отец Виктор Медведев, который в одиночку воспитывает четверых детей. - Так что сегодня для нашей семьи настоящий праздник - школа открылась, а значит, все сыновья будут жить дома.

Уезжать из Большой Тихой планировали не только Медведевы, но и другие семьи, где подрастают школьники. Но теперь они останутся в Тихой. Еще две первоклассницы - двойняшки Полина и Фаина Полевик - только недавно переехали в Большую Тихую из соседнего поселка Комсомольского, в котором школы нет совсем.

- Мы сюда перебрались, чтобы дочки могли учиться рядом с домом, а школу едва не закрыли. Очень рады, что учительница приехала, а то и не знаю, чтобы мы делали, - говорит мама двойняшек.

Для Юлии Скорых большетихинские школьники - первые ученики. Хотя диплом преподавателя начальных классов она получила еще в 2013 году, по специальности не работала. После окончания Алтайского педуниверситета почти семь лет трудилась воспитателем в детском саду, потом ненадолго вообще уходила из профессии. Но решила вернуться, да не просто вернуться, а сразу "на баррикады" - туда, где трудно, куда далеко не каждый согласится отправиться. Ведь больше десятка претендентов, которые откликнулись на призыв "Российской газеты", и те, кто участвовал в конкурсе "Земский учитель", ехать в Большую Тихую отказались. Юлия же согласилась.

- Если честно, даже не верила, что пройду по конкурсу, ведь кандидатов было много, - вспоминает она. - А у меня даже опыта работы в школе нет. Когда до окончания конкурса оставались считаные дни, мне вдруг позвонили и предложили поехать в Большую Тихую. Я согласилась не раздумывая. Мне здешние места знакомы, ведь родом я из соседнего Петропавловского района. Поэтому для участия в программе "Земский учитель" и выбрала эту вакансию.

Так что сельский быт для новой учительницы не в диковинку. Правда, печку она топить не умеет, но говорит, что за пару холодных вечеров уже приноровилась отапливать полдома, которые ей предоставила районная администрация.

- Меня не напугали ни отсутствие воды, ни то, что нет сотовой связи, - уверяет Юлия. - Когда узнала, что в школе будет интернет, окончательно успокоилась: связь с внешним миром есть. Значит, можно учить детей и самой учиться, расти профессионально. Боялась только сложностей совместного обучения детей разного возраста. Оказалось, что не все так страшно.

Сельчане новую учительницу встретили очень радушно и всячески стараются помочь ей обустроиться на новом месте: побелили стены в доме, подправили печь и баню. Большетихинцы беспокоятся: только бы земская учительница не испугалась трудностей и не уехала раньше времени, а лучше бы осталась насовсем. Но пока Юлия Скорых настроена решительно: "пять лет отработаю точно, а дальше - как получится, что загадывать так далеко".

- Я поражена, насколько здесь дружелюбные люди - они стараются помогать во всем, - рассказывает Юлия Васильевна. - Накануне я зашла в магазин за продуктами, а там не оказалось свежей капусты. Сельчане узнали об этом, и через полчаса подросток привез мне вилок на велосипеде. Я понимаю, что большетихинцы очень ждали учителя и надеются, что школа в селе точно будет работать. Постараюсь оправдать их ожидания.