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01.09.2020 11:57
Рубрика: Происшествия

Суд отправил школьницу на обследование из-за деструктивного поведения

Текст: Алексей Бондарев

В Красноярске Октябрьский районный суд принял решение принудительно отправить несовершеннолетнюю жительницу города на психоневрологическое обследование. Как сообщает пресс-служба суда Красноярского края, решение было принято по иску главного врача Краевого психоневрологического диспансера №1.

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Основанием для него стало деструктивное поведение подростка и опасность, которая она представляет для окружающих. Других подробностей не сообщается.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, девушка и еще несколько подростков состояли в группе в социальной сети, посвященной массовым убийствам в школах. Участники паблика были задержаны силами ФСБ.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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