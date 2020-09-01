Суд отправил школьницу на обследование из-за деструктивного поведения

В Красноярске Октябрьский районный суд принял решение принудительно отправить несовершеннолетнюю жительницу города на психоневрологическое обследование. Как сообщает пресс-служба суда Красноярского края, решение было принято по иску главного врача Краевого психоневрологического диспансера №1.

Основанием для него стало деструктивное поведение подростка и опасность, которая она представляет для окружающих. Других подробностей не сообщается.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, девушка и еще несколько подростков состояли в группе в социальной сети, посвященной массовым убийствам в школах. Участники паблика были задержаны силами ФСБ.