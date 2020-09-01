В Новосибирске на квесте "Форт Боярд" ребенка укусила змея

Развлекательное шоу с поиском сокровищ обернулось для новосибирской семьи огромным стрессом: во время прохождения одного из этапов квеста ребенка укусила змея. Как передают "Вести-Новосибирск", девочку увезли в больницу, а всех животных, участвовавших в программе квеста, временно изолировали.

- Сегодня мою дочь укусила змея на квесте "Форт Боярд", - рассказал отец пострадавшего ребенка. - Руководством скорая помощь вызвана не была, первая помощь ребенку не оказана, нет средств, кроме сухого бинта. Змеи и крысы непонятные. Жена с работы отпросилась, бегом вызвала скорую, ребенок сейчас в травмпункте.

Организаторы квеста, который создан по мотивам некогда популярного телешоу, заявили о собственной проверке инцидента и исключения из программы змей, а также крыс. К счастью, пресмыкающееся было неядовитым, однако медикам пришлось наложить на руку девочки бинты и назначить перевязки.

Вероятно, речь идет о маисовом полозе, известном также как красная крысиная змея, достигающая в длину полутора метров. Она популярна у частных коллекционеров, любителей рептилий, в дикой же природе обитает почти по всей территории Америки. Питается в основном мышами и крысами. Забираясь на деревья, может ловить птиц и летучих мышей, однако для человека не опасна.