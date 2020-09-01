В Новосибирске партии выступили "За честные выборы 2020"

В Новосибирске политические партии, принимающие участие в избирательной кампании "За честные выборы 2020", подписали соглашение. С такой инициативой выступило региональное отделение партии "Единая Россия".

Председатель Общественной палаты области Галина Гриднева отметила, что таким образом формируется целое движение "За честные выборы 2020".

Подписание документа состоялось на круглом столе, который провела Общественная палата области. Его участники обсудили роль институтов гражданского общества в обеспечении чистоты и прозрачности выборов.

Галина Гриднева подчеркнула, что общественные наблюдатели на избирательных участках будут руководствоваться "Золотым стандартом", утвержденным Общественной палатой РФ, а также кодексом этики и положением об общественных наблюдателях.

Наблюдателям от Общественной палаты региона будут выданы направления, подтверждающие их статус. Помимо этого, Общественная палата на участках организует видеонаблюдение. В дни голосования будет работать оперативная мониторинговая группа, ситуационный центр, телефон "горячей" линии.

- Для общественных наблюдателей и членов избирательных комиссий Новосибирской области будет организован ряд обучающих семинаров, - сообщила Галина Гриднева.

Первый заместитель секретаря НРО партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов выступил за максимально цивилизованные, открытые и честные выборы.

- 13 сентября нам предстоит выбрать депутатов в региональный парламент, Совет депутатов города Новосибирска, также выборы пройдут в муниципальных образованиях. В этот день мы голосуем не просто за депутатов, а определяем политическую систему области на предстоящие пять лет. Партия "Единая Россия" призывает политические силы региона отнестись к этому мероприятию с уважением и достоинством, - сказал Андрей Панферов, выступая на заседании Общественной палаты.

Всего в предстоящих выборах, которые в Новосибирской области пройдут в единый день голосования, примут участие 10 политических партий. Первый заместитель секретаря НРО партии "Единая Россия" считает, что это чрезвычайно важный этап в сохранении политической стабильности, который необходим для развития экономики региона и повышения уровня благосостояния всех новосибирцев.

- Сегодня нам необходимо сплотиться для решения стратегических задач и работать в интересах Новосибирской области и ее жителей, - подчеркнул Андрей Панферов.