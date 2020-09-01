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01.09.2020 11:28
Рубрика: Власть

В новосибирском наукограде Кольцово открылся уникальный лицей

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В новосибирском наукограде Кольцово в День знаний открылся уникальный по своим возможностям лицей "Технополис". Здесь будут обучаться свыше 1200 ребятишек.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Жителей наукограда с двойным праздником - Днем знаний и открытием нового образовательного учреждения - поздравил глава региона Андрей Травников.

Губернатор отметил, что в Кольцово построили не просто новое здание школы, оно максимально наполнено оборудованием, учебными пособиями для того, чтобы ребята смогли получать здесь самое лучшее образование.

Фото: Правительство Новосибирской области
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- Это, пожалуй, самая умная школа из тех, что построены в последние годы. Задача состоит в том, чтобы ребята выходили из лицея не просто с пониманием своего будущего, а с очень серьезной, достойной мотивацией - прославлять наш регион и всю Россию, - сказал Андрей Травников на церемонии открытия учебного учреждения. - Оборудование, которым располагает IT-лицей, позавидуют многие современные предприятия и организации. Это настоящее, "взрослое" оборудование завтрашнего дня. Очень повезло и ребятам, и их учителям - будет возможность полностью раскрыть свои таланты.

Мэр наукограда Николай Красников рассказал, что лицей оснащен уникальной материально-технической базой, которая включает лаборатории трехмерного моделирования и прототипирования, виртуальной и дополненной реальности, беспилотных летательных аппаратов, космической инженерии, полигон для занятий робототехникой, студии компьютерного дизайна, видеопроизводства и звукозаписи. Спортивная база укреплена большим и малым залами, есть залы для занятий скалодромом, самбо, бассейн, тренажерный зал, лыжная база, тир.

Предполагается, что "Технополис" станет центром развития IT-компетенций и технического творчества, подготовки к участию в олимпиадах и отраслевых чемпионатах по стандартам WorldSkills.

Развитие научно-образовательной сферы Новосибирской области находится на особом контроле правительства региона. В наукограде Кольцово сложился уникальный образовательный кластер из трех общеобразовательных заведений. Это - биотехнологический лицей №21, инженерный лицей (школа №5) и теперь - IT-лицей "Технополис". После четвертого класса ребенок может спокойно перейти в то или иное учреждение внутри этого кластера.

Справка "РГ"

Лицей "Технополис" будет работать в формате "школы полного дня": учебные занятия будут проводиться в первую смену, во второй половине - внеурочная деятельность, а также занятия по программам дополнительного образования детей и взрослых.

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