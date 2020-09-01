Власти края заявили о необходимости реконструировать единственный в регионе мусоросжигательный завод (Пятигорский теплоэнергетический комплекс), который не обновлялся с советских времен. В правительстве региона считают, что нынешнее состояние предприятия не обеспечивает максимальной экономической эффективности. Также модернизация должна повысить экологичность производства.

- В Кавказских Минеральных Водах не должно быть проблем ни с отходами, ни с экологией, - заявил губернатор края Владимир Владимиров.

Как рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставрополья, Пятигорский теплоэнергетический комплекс был построен в 1987 году, чтобы снизить риск загрязнения грунтовых и минеральных вод продуктами распада захораниваемых на полигонах твердых коммунальных отходов. "С тех пор ПТЭК не модернизировали ни разу. Хотя за эти годы появились технологии, которые могут повысить энергетическую эффективность завода и снизить количество образующихся здесь продуктов горения - шлака и золы", - отметили в ведомстве.

Сейчас в министерстве совместно с проектными институтами прорабатывают варианты обновления ПТЭК. Один из способов уменьшить негативное влияние завода на окружающую среду - ремонт и усовершенствование котлоагрегата, а также установка современного мусоросортировочного комплекса прямо на территории предприятия, то есть в перспективе сжигаться будут только предварительно отобранные отходы, те, которым нельзя дать вторую жизнь, а такие полезные фракции, как стекло, резина, полиэтилен направят на вторичную переработку.

Корреспондент "РГ" побывал на ПТЭК. Завод расположен в границах Пятигорска. Предприятие всегда было объектом нападок со стороны экологов. Главным аргументом общественников был статус города как одного из главных российских бальнеологических курортов.

- Завод закрывают с момента его открытия, - шутит начальник технического отдела ПТЭК Сергей Неборак.

Он пояснил, что появился завод как раз для того, чтобы остановить загрязнение КМВ. Еще в 1970-х годах в минеральных источниках стали попадаться продукты разложения бытовых отходов. Тогда в курортных городах свалки решили ликвидировать и построить мусоросжигательное производство.

Проект был типовой, такие же заводы появились в Мурманске, Сочи, Харькове, Днепропетровске и Киеве. Оборудование выбрали чехословацкое. Оно же стоит здесь и сейчас. С момента постройки на предприятии почти ничего не менялось.

- ПТЭК - акционерное общество, 100 процентов акций принадлежат администрации Пятигорска. В бюджете города нет средств на модернизацию, так же как и в краевой казне, речь идет о десятках миллионов рублей. Были инвесторы, но им нужен возврат средств, а дать такую гарантию никто не может, - добавляет Неборак.

Мусор на новых заводах будут утилизировать при температуре 1280 градусов. Фактически это уже и не горение, а более сложный процесс разложения на элементарные частицы

Сейчас в мире существует несколько технологий сжигания мусора. И при любой из них побочными продуктами становится производство тепла и электроэнергии, которые используют для электроснабжения и обогрева ближайших построек. В Европе некоторые мусоросжигательные заводы стали настоящими достопримечательностями.

Так, Amager Bakke в Дании - это спортивный комплекс. На крыше главного здания проложена горнолыжная трасса и установлена канатная дорога. Появилось предприятие в 2017 году. Оно заменило устаревший мусоросжигательный завод (МСЗ), который сейчас переоборудуют для работы на биомассе. Две мусоросжигательные линии производительностью 35 тонн отходов в час могут утилизировать мусор, который ежедневно выбрасывают 500-700 тысяч жителей и 46 тысяч компаний. На новой фабрике извлекают на 25 процентов больше энергии, чем это удавалось на старом МСЗ. Выброс оксидов азота снижен на 85 процентов, оксидов серы - на 99,5.

Предприятие в Вене Spittelau превратили в достопримечательность австрийской столицы благодаря необычной архитектуре. Завод работает с 1971 года, в 2012-2015 годах его реконструировали. Сейчас он снабжает теплом и электроэнергией центр австрийской столицы.

В России в прошлом году в рамках проекта "Чистая страна" приняли решение построить пять мусоросжигательных заводов. Четыре из них общей мощностью переработки 2,8 миллиона тонн ТКО в год появится в Подмосковье, еще один откроют в Казани, он рассчитан на утилизацию 550 тысяч тонн отходов. Значительную часть комплектующих на подмосковные заводы поставят российские предприятия. Котлы изготовят в Подольске, турбины приедут из Сибири.

Мусор на новых заводах будут утилизировать при температуре 1280 градусов. Фактически это уже и не горение, а более сложный процесс разложения на элементарные частицы. Затем образующийся газ резко охладят, за две секунды проскочив процесс образования диоксинов - опасных химических веществ. Именно они наиболее вредны для людей, так как подавляют иммунитет, вмешиваются в репродуктивную функцию, вызывают нарушения практически всех обменных процессов.

- Утилизация мусора становится для страны серьезной проблемой. Нельзя использовать полигоны бесконечно, - говорит аналитик федеральной группы компаний "Финам" Алексей Коренев. - Рано или поздно мы придем к тому, что придется строить мусоросжигательные заводы. В Европе при утилизации получают электричество. В России не настолько остро стоит вопрос энергообеспечения, как в ЕС, поэтому это направление у нас развивается неспешно. Наша страна богата гидроресурсами и полезными ископаемыми, которые можно эффективно использовать для решения энергетической проблемы. Также российская экономика не готова к тому, что на рынке появится много независимых компаний, работающих в сфере утилизации отходов. Те предприятия, которые сейчас занимаются сбором, сортировкой и захоронением на полигонах, очень часто получают выгодные контракты благодаря административному ресурсу.

Пятигорский завод, так же как и его европейские "коллеги", готов поставлять тепло для обогрева зданий. Кстати, находится он недалеко от поселка Винсады. Во время сгорания отходов здесь образуется значительное количество пара. Но отдаленность ПТЭК от многоквартирных домов не позволяет полностью использовать этот ресурс, хотя немногие предприятия поблизости все-таки получают пар или горячую воду отсюда.

Экологи же скептически отнеслись к заявлениям ставропольских властей.

- Сложно представить, как такое старое и запушенное предприятие удастся модернизировать настолько, чтобы оно было менее вредно для окружающей среды, чем полигоны. Для этого требуются средства, сопоставимые со стоимостью нового мусоросжигательного завода. Здесь необходимо полностью обновить технологический процесс, соблюдая современные требования к экологии, а также наладить линию переработки, - считает ставропольский эколог Сергей Хворостин. - Это сотни миллионов рублей, а то и несколько миллиардов. У краевых властей таких денег нет. И предпринимателей заинтересовать сложно, так как данный бизнес нерентабелен.

- Тем не менее сжиганию отходов альтернативы на сегодняшний день не существует, - считает директор компании "Ртутная безопасность", которая занимается утилизацией вредных и токсичных веществ на юге России, Валерий Максимович. - Кроме того, этот метод позволяет получить электричество и тепло. Например, у нашего предприятия есть теплицы на Кубани площадью 5,6 тысячи квадратных метров, которые обогреваются инсинераторами (специальные печи для сжигания мусора и любых отходов, в том числе органических). В теплицах мы выращиваем огурцы на продажу, а в инсинераторах утилизируем отходы.

Комментарии

Руслан Губайдуллин, исполнительный директор Ассоциации "Чистая страна":

- В любой стране, стремящейся к циклической экономике, переработка и сжигание отходов дополняют друг друга. Безусловно, акцент нужно делать именно на развитии мусороперерабатывающей отрасли. И в этом одна из главных задач нацпроекта "Экология". Сейчас весь мусор, который вывозят региональные операторы, должен отправляться на сортировочные линии, где отберут полезные фракции, которые затем уйдут переработчикам.

Да, трудности пока есть. Они связаны в первую очередь с удаленностью мест сбора вторсырья и перерабатывающих предприятий. Поэтому будущее, на мой взгляд, за экотехнопарками, где в одном месте будет сосредоточена и сортировка, и переработка.

Но даже после тщательного отбора полезных фракций остается большой объем мусора, который не подлежит переработке. Есть два выхода: складировать его на полигоны, площади которых с каждым годом увеличиваются, или отправлять на заводы для термической обработки.

Конечно, строительство мусоросжигательного завода - весьма дорогостоящее мероприятие, оно обойдется в миллиарды рублей. И далеко не каждый инвестор готов финансировать его. Сейчас создают пять заводов в Подмосковье и Казани. Кроме того, в мае три государственные корпорации - "Ростех", "Росатом" и ВЭБ.РФ -заключили соглашение о строительстве в регионах России еще 25 МСЗ, которые будут перерабатывать отходы в электроэнергию. Безусловно, главное требование, которое к ним предъявляется, безопасность для жителей и окружающей среды.