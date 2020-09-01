На Ставрополье обнаружили двух малолетних мальчиков-маугли

В Ставропольском крае органы опеки и правоохранители разбираются в судьбе двух трехлетних мальчиков, которых их мать содержала в антисанитарных условиях.

История произошла на хуторе Восточном Советского городского округа. В Сети появилось видео, на котором видно, в каких условиях живут двое мальчиков вместе с матерью. Дети на записи без одежды и спят на металлических кроватях без постельного белья. В доме нет мебели, а повсюду антисанитария.

Ситуацией заинтересовались в краевом следственном управлении СК РФ. Там заявили, что занялись проверкой этой истории.

"Следствие выяснит условия проживания и воспитания малолетних и даст уголовно-правовую оценку действиям или бездействию ответственных должностных лиц органов системы профилактики", - говорится в сообщении СК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Между тем в органах опеки городского округа "РГ" заявили, что матери предложили временно передать детей в социально-реабилитационный центр. Сейчас готовятся необходимые документы.