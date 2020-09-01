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01.09.2020 14:14
Рубрика: Происшествия

Житель Ставрополья пойдет под суд за похищение невесты

Текст: Михаил Сухарев

В Ставропольском крае 3 сентября пройдет суд над жителем Левокумского района, который в мае этого года похитил 18-летнюю девушку, чтобы уговорить ее выйти за себя замуж. Как сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда, 21-летний житель района обвиняется по части 1 статьи 126 УК РФ ("Похищение человека").

Фото: iStock
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Девушку похитили прямо возле ворот ее дома в селе Величаевском 27 мая. Обвиняемый подъехал туда на автомобиле с тремя друзьями, которым сказал, что уже обо всем договорился с родителями девушки, поэтому похищение - это якобы просто часть обряда. Когда девушка вышла из ворот, парни силой затолкали ее в машину и уехали.

Всю эту сцену увидел отец потерпевшей, который успел на своем авто догнать похитителей и освободить похищенную дочь. А обвиняемый с друзьями после этого скрылся. Позднее полицейские нашли его и возбудили уголовное дело. Теперь молодому человеку грозит до пяти лет колонии.

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