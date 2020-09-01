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01.09.2020 09:15
Рубрика: Общество

В Беслане началась вахта памяти по жертвам теракта в школе № 1

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Во вторник утром в школе № 1 Беслана собрались тысячи людей, чтобы почтить память погибших в результате теракта 1-3 сентября 2004 года детей, учителей и спецназовцев. С даты той страшной трагедии прошло уже 16 лет, но, по словам местных жителей, Беслан до сих пор не может прийти в себя.

Фото: REUTERS
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Помнят те ужасные события и во всем мире: в Москве у монумента на Солянке проходит возложение цветов, в Нью-Йорке русская и осетинская общины города организовали траурный митинг, а в Италии в небольшом городке Сан-Марино установили памятник жертвам теракта в Беслане.

На вахту памяти (она продлится с первого по третье сентября) в бесланской школе № 1 собралось невообразимое число людей. Кажется, что здесь вся республика. Среди тех, кто пришел почтить память жертв теракта, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, премьер-министр республики Таймураз Тускаев, депутаты парламента региона, главы районов, общественные деятели, ветераны спецназа Центр спецназначения ФСБ, жертвы теракта, выжившие во время тех трех мучительных дней, а также родственники тех, кто навсегда остался в спортзале школы. Церемония началась с возложения цветов.

Сегодня утром корреспондентам "РГ" удалось поговорить с одной из женщин, оказавшейся в школе во время теракта.

Лариса Кудзиева пришла на торжественную линейку с двумя детьми - восьмилетним сыном Зауром и дочерью Мадиной, студенткой университета. Когда уже после взрыва в спортзале один из боевиков бросил гранату в заложников, Лариса закрыла собой детей, и они получили легкие ранения.

- Когда прогремел взрыв, и я немного пришла в себя, то увидела, как наши спецназовцы врываются в окна и двери, - вспоминает Лариса. - Они были в касках, бронежилетах, это все весило, наверное, очень много, но они двигались с кошачьей ловкостью и быстротой. Меня даже тогда это поразило, несмотря на все происходящее. И в этот момент боевик, который находился рядом, кинул в нас гранату… Один из спецназовцев бросился на нее сверху и закрыл всех собой. Потом я узнала, что его звали Андрей Туркин. Он был единственный сын у матери, а его жена ждала ребенка… Благодаря ему мы остались живы. И не только мы.

Фото: Из семейного архива Ильиных
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1 сентября 2004 года в 9.15 утра торжественная линейка в бесланской школе N 1 была прервана вооруженными людьми в камуфляже. Террористы взяли в заложники 1128 человек - школьников, их родителей и родственников с малолетними братьями и сестрами и даже маленькими детьми.

А сегодня, спустя 16 лет в спортзале школы, где третьего сентября спецназовцам после неожиданного взрыва пришлось идти на штурм для освобождения заложников, невозможно находиться. Его энергетика выворачивает наизнанку всю душу. Потому что здесь в один день погибли 334 человека, из которых 186 - дети. На стенах обгоревшего спортзала, кажется, висят не портреты погибших, а стоят они сами.

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