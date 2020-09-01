В Дагестане оползень накрыл автозаправочную станцию

В Дагестане оползень сошел в районе автозаправки и магазина. Инцидент произошел сегодня в Акушинском районе республики, на 18 километре автодороги Леваши-Акуша, сообщает МЧС Дагестана.

Как проинформировали в ведомстве, вдоль дороги, куда подступил оползень, находится АЗС с тремя бензиновыми и двумя газовыми резервуарами. Кроме того, в опасной зоне находится магазин.

"Их постепенно накрывает оползневой массой. Для оценки обстановки выехала оперативная группа", - сообщает МЧС региона.

В ведомстве уточнили, что рядом имеется объездная дорога, угрозы населенным пунктам нет.