В Северной Осетии проложат горную трассу к отдаленным турбазам

В сентябре в республике начнется строительство автомобильной трассы в Дигорском ущелье. Она позволит туристам добраться до самых живописных и отдаленных мест Северной Осетии, которые славятся своей первозданной красотой и уединенностью.

Сейчас здесь вьется лишь гравийная дорога, на которой не разъедутся и две машины. Тряский и сложный путь зачастую портит все впечатление от горных видов, ради которых и едут в Дигорское ущелье, а многие туристы и вовсе не достигают места назначения и разворачиваются. Шутка ли - два часа прыгать на ухабах.

Из-за отсутствия нормальной дороги многие отдаленные села начали пустеть, грозя и вовсе исчезнуть с карты республики. Работы здесь нет, выехать сложно, поэтому местные жители все чаще перебираются на равнину или во Владикавказ. Новая трасса может в корне изменить ситуацию.

Строится она в рамках проекта "Туристский кластер "Горная Дигория", средства на нее из федерального бюджета выделили еще в прошлом году - всего более 800 миллионов рублей

- Произошла небольшая задержка с подготовкой проекта, но он уже закончен, в сентябре начнутся работы, - рассказал председатель комитета по туризму Северной Осетии Заурбек Кодзаев. - До декабря планируется потратить 100 миллионов рублей на реконструкцию мостов, укрепление скал и защиту трассы от камнепада. А уже в следующем году начнется строительство самой дороги и укладка асфальта. На это будут потрачены оставшиеся 700 миллионов рублей. К концу 2021-го планируем все завершить. Общая длина трассы составит 20 километров.

Дорога пройдет через села Чикола, Мацута, Комы, Арт, будет сделан подъезд к селению Галиат. Многие из названных пунктов имеют древнюю и очень интересную историю, но за последние 15 лет численность населения в них изрядно сократилась. Например, в Галиате живет всего три человека, хотя это одно из тех мест, где на Северном Кавказе начинали строить дома из камня. Здесь до сих пор сохранился полуразрушенный древний каменный город.

Дигорское ущелье находится в 120 километрах от Владикавказа. Как въезжаешь в него, остановку хочется сделать почти на каждом повороте: местные природные достопримечательности готовы поспорить своей живописностью с австрийскими Альпами. Есть места, где скалы и снежные вершины обступают человека со всех сторон, а с пологих склонов можно часами рассматривать Большой Кавказский хребет.

В Дигорском ущелье находится несколько гостиниц и известных турбаз. Одна из них - "Порог неба" с комфортабельными номерами для гостей и большим открытым бассейном. Отсюда можно отправиться в конный поход по горам и подняться по канатной дороге, чтобы опробовать горнолыжные склоны. Но добраться сюда сложно как раз из-за отсутствия хорошей трассы.

- Трудно переоценить значение этой дороги для горной Дигории, - уверен директор другого известного гостиничного комплекса "Тана-Парк" Хетаг Тагаев. - Существующие грунтовки являются скорее препятствием для развития курорта. Дигория славится дикой, первозданной красотой. Стоит построить дорогу - и сюда хлынет поток туристов. Это все изменит. Многие села в ущелье - Мацута, Одола, Къуссу - получат вторую жизнь, сейчас они вымирают. Хотя здесь есть великолепные возможности для развития животноводства, местные жители делают прекрасный сыр. К тому же дигорцы готовы работать гидами. А показывать есть что. Одни только водопады чего стоят. Мы надеемся, что вслед за дорогой в поселки проведут газ и волоконно-оптические линии интернета. Последний не менее важен. Спутниковая связь здесь работает плохо, а доступ в Сеть нужен туристам. Кроме того, стабильный и дешевый интернет - это возможность удаленной работы для местных жителей и учебы для детей.

Кстати

Одной из достопримечательностей Дигорского ущелья стал уникальный замок "Фрегат" в селении Ханаз. Это несколько полуразрушенных средневековых построек, которые получили свое название из-за силуэта, напоминающего нос корабля, разрезающего пространство на скалистом уступе. Замок стоит среди скал на высоте две тысячи метров. Те, кто побывает внутри крепости, испытают незабываемые эмоции. В древней стене есть небольшое окошко, выглядываешь в него, а внизу - облака, и под ними - пропасть. О новой построенной дороге туристы, может, и не вспомнят, но впечатления от Дигорского ущелья останутся на всю жизнь.