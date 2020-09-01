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01.09.2020 15:27
Рубрика: Культура

Трехзвездочная сакля

Владельцам гостевых домов в аулах Дагестана дадут гранты
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 194(8248)
Власти республики, учтя растущий интерес к этнотуризму в Дагестане, приняли решение поддержать грантами проекты создания гостевых домов в горах. Об этом рассказал на прошедшем в регионе фестивале межрегионального взаимодействия "Каспий - море дружбы" первый заместитель министра по туризму и народным промыслам РД Виталий Демченко.

Он отметил, что последние два-три года турпоток в республике растет на 20 процентов в год. В 2019-м в Дагестан приехало около 850 тысяч туристов. Многие из них, пресытившись пребыванием в стандартных отелях, хотят местной экзотики. Гостевые дома в национальном стиле - именно то, что нужно. Сейчас в Дагестане таких 47.

Фото: Лариса Ионова/РГ
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Для сельской семьи это хороший источник дохода: один гостевой дом обеспечивает работой примерно пять человек. "По сути, он может стать экономическим центром аула. Новые возможности открываются и для мастеров народных промыслов, которые получат еще один рынок сбыта своей продукции", - считают в минтуризма РД.

В прошлом году десять гостевых домов были признаны победителями республиканского конкурса на лучший объект сельского туризма. Их владельцы получили субсидии в размере 200 тысяч рублей.

Один из успешных примеров гостевого дома - этнохостел в Дербенте. Братья Раджабовы на реализацию проекта потратили 100 тысяч рублей - грант, выигранный на Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук".

Братья взялись за переделку доставшегося им в наследство старого дедовского дома. В результате он превратился в дагестанскую саклю. Здесь собраны старинные предметы быта и утварь, станок, на котором ткачихи дают мастер-класс по изготовлению ковров. Есть несколько гостевых комнат с 16 спальными местами для гостей. В уютном дворе этнохостела, сидя на пеньках, можно попить ароматный чай из большого самовара. В гости сюда приезжают как российские, так и зарубежные туристы.

Помощь можно получить и из федерального бюджета. На днях Ростуризм начал прием заявок и проектов на гранты до трех миллионов рублей. Претендовать на субсидию из бюджета могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Однако получатель должен вложить в свой проект и собственные средства - не менее 30 процентов от размера запрашиваемого гранта.

Фото: iStock
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Деньги выделят на создание "точек притяжения" туристов. Конкретно субсидию можно будет потратить на приобретение туристического оборудования, создание модульных гостиниц, пунктов проката, объектов развлекательной инфраструктуры, покупку товаров для отдыха и спортивного инвентаря, а также прогулочных катеров, снегоходов, мототехники, электромобилей, микроавтобусов. Гранты выделят и тем, кто займется разработкой новых туристических маршрутов, мобильных приложений (путеводителей), аудиогидов. Государство намерено стимулировать и тех, кто хочет развивать инклюзивный туризм.

Ростуризм и Корпорация МСП подписали дорожную карту поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятых граждан, работающих в рекреационной сфере.

- В индустрии гостеприимства работают в основном небольшие компании. Именно поэтому мы уделяем особое внимание расширению перечня видов поддержки МСП как одного из главных драйверов туристической отрасли, - заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Пункты дорожной карты: совершенствование законодательства в отрасли, обучение предпринимателей по специальным программам Корпорации МСП, информационно-маркетинговая поддержка региональных инициатив. Речь идет также и о финансовой поддержке - льготных кредитах и арендной ставке.

В регионах Культура Арт Народные промыслы Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Cеверокавказский туркластер

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