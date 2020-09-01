Власти республики, учтя растущий интерес к этнотуризму в Дагестане, приняли решение поддержать грантами проекты создания гостевых домов в горах. Об этом рассказал на прошедшем в регионе фестивале межрегионального взаимодействия "Каспий - море дружбы" первый заместитель министра по туризму и народным промыслам РД Виталий Демченко.

Он отметил, что последние два-три года турпоток в республике растет на 20 процентов в год. В 2019-м в Дагестан приехало около 850 тысяч туристов. Многие из них, пресытившись пребыванием в стандартных отелях, хотят местной экзотики. Гостевые дома в национальном стиле - именно то, что нужно. Сейчас в Дагестане таких 47.

Для сельской семьи это хороший источник дохода: один гостевой дом обеспечивает работой примерно пять человек. "По сути, он может стать экономическим центром аула. Новые возможности открываются и для мастеров народных промыслов, которые получат еще один рынок сбыта своей продукции", - считают в минтуризма РД.

В прошлом году десять гостевых домов были признаны победителями республиканского конкурса на лучший объект сельского туризма. Их владельцы получили субсидии в размере 200 тысяч рублей.

Один из успешных примеров гостевого дома - этнохостел в Дербенте. Братья Раджабовы на реализацию проекта потратили 100 тысяч рублей - грант, выигранный на Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук".

Братья взялись за переделку доставшегося им в наследство старого дедовского дома. В результате он превратился в дагестанскую саклю. Здесь собраны старинные предметы быта и утварь, станок, на котором ткачихи дают мастер-класс по изготовлению ковров. Есть несколько гостевых комнат с 16 спальными местами для гостей. В уютном дворе этнохостела, сидя на пеньках, можно попить ароматный чай из большого самовара. В гости сюда приезжают как российские, так и зарубежные туристы.

Помощь можно получить и из федерального бюджета. На днях Ростуризм начал прием заявок и проектов на гранты до трех миллионов рублей. Претендовать на субсидию из бюджета могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Однако получатель должен вложить в свой проект и собственные средства - не менее 30 процентов от размера запрашиваемого гранта.

Деньги выделят на создание "точек притяжения" туристов. Конкретно субсидию можно будет потратить на приобретение туристического оборудования, создание модульных гостиниц, пунктов проката, объектов развлекательной инфраструктуры, покупку товаров для отдыха и спортивного инвентаря, а также прогулочных катеров, снегоходов, мототехники, электромобилей, микроавтобусов. Гранты выделят и тем, кто займется разработкой новых туристических маршрутов, мобильных приложений (путеводителей), аудиогидов. Государство намерено стимулировать и тех, кто хочет развивать инклюзивный туризм.

Ростуризм и Корпорация МСП подписали дорожную карту поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятых граждан, работающих в рекреационной сфере.

- В индустрии гостеприимства работают в основном небольшие компании. Именно поэтому мы уделяем особое внимание расширению перечня видов поддержки МСП как одного из главных драйверов туристической отрасли, - заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Пункты дорожной карты: совершенствование законодательства в отрасли, обучение предпринимателей по специальным программам Корпорации МСП, информационно-маркетинговая поддержка региональных инициатив. Речь идет также и о финансовой поддержке - льготных кредитах и арендной ставке.