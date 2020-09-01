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01.09.2020 12:23
Рубрика: Общество

На пороге новых холодов?

Текст: Евгений Арцыбашев (заслуженный лесовод России)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 194(8248)
В последнее время мы часто сетуем на отклонение температуры воздуха от климатической нормы, а также на другие аномальные природные явления, которые ежегодно возникают не только на территории нашей страны, но и у наших соседей. Прежде всего это наводнения и лесные пожары. Вспомните хотя бы стихийное бедствие, которое произошло в Краснодарском крае в июле 2012 года. Спустя год катастрофическое наводнение произошло на Дальнем Востоке в бассейне реки Амур.

Небывалые ливни парализуют транспортное и авиационное движение в городах не только на юге и востоке нашей страны, но и во вполне благополучных по климату европейских государствах. Люди с тревогой ожидают, где и когда произойдет следующее стихийное бедствие.

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Немалый экономический и экологический вред наносят лесные пожары, но не те, которые мы называем низовыми, когда сгорают только лесной опад и подстилка, не повреждая деревьев, а так называемые верховые. На их долю приходится всего лишь 1,5-2,0 процента от общего числа пожаров, но максимум - ущерба.

Так, в европейской части страны температура осенью 2009 и весной 2010 года была существенно выше среднемноголетних значений. Наступившая затем засуха охватила 38 субъектов Российской Федерации и привела к возникновению пожаров, преимущественно массовых и верхового характера.

Принято считать, что часто повторяющиеся природные аномалии есть результат парникового эффекта, когда атмосфера, как оболочка Земли, состоящая из газов и паров воды, из-за увеличения в ней доли углекислого газа (СО2), в том числе от лесных пожаров, стала вести себя как синтетическая пленка, покрывающая парник. Если, по данным ФАО ООН, за годы промышленной революции мы уже потеряли половину лесов планеты, основного поглотителя углекислоты, то наблюдаемое повышение температуры поверхности Земли, по-видимому, будет наблюдаться и в будущем. При неравномерном прогреве суши и поверхности воды происходит нарушение циркуляции воздушных масс, что порождает сильные аномалии в погоде в виде засух или наводнений. Дальнейшее повышение температуры Земли может вызвать таяние льдов и ледников, угрожая глобальным наводнением.

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Но чтобы не чувствовать себя обреченными, хотелось бы знать, были ли погодные аномалии на Руси в исторически прошлое время, когда фабрики и заводы не дымили, автомашин не было, ездили только на лошадях, поэтому содержание СО2 в атмосфере, по-видимому, соответствовало норме. Оказывается, были. Так, только в VIII веке было выявлено 46 лет с экстремальными условиями погоды, то есть почти каждый второй год. По сведениям о засушливых годах, приведенных в русских летописях, в XII веке они чередовались через 42 года, в XIII - через 50 лет, в XIV - через 14 лет, в XV - через 35 лет, в XVI - через 21 год, в XVII веке - через 24 года. Во второй половине XIX века произошло очередное потепление с максимумом в 30-40-х годах XX века. В наше время при кажущемся глобальном смягчении климата человечество стоит на пороге нового похолодания, окончание которого неизвестно. Будем надеяться, что таких страшных засух и лесных пожаров, которые были описаны нашими предками в XI-XIV веках, в ближайшее время не произойдет. Но погода непредсказуема, поэтому мы должны быть готовы ко всему и во всеоружии встретить любые ее аномалии.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Лесные пожары

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