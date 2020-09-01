В нашей стране заработал новый порядок признания домов аварийными. С одной стороны, он призван ускорить и удешевить процедуру обследования зданий. С другой стороны, документ опирается на визуально наблюдаемые дефекты несущих элементов. Если с этими конструкциями все в порядке, но в доме, к примеру, не функционируют важные системы жизнеобеспечения, его могут не признать аварийным.

В ряде регионов СЗФО нередко можно встретить и очень ветхие дома. Фото: Сергей Николаев/РГ

Так или иначе, эксперты называют реформу движением в верном направлении. Сейчас регионы СЗФО, да и других федеральных округов, не владеют полной информацией о техническом состоянии жилфонда. Если новые правила станут более гуманными, а число обследованных домов увеличится, это значительно повысит эффективность кампании по расселению "аварийки".

Раньше многоквартирные дома (МКД) обследовали по ГОСТу. Процедура включала в себя обмерные работы, оценку состояния всех строительных конструкций и инженерных систем, испытания прочности несущих конструкций, в том числе лабораторные. Общая стоимость мероприятий составляла для одного дома несколько десятков тысяч рублей.

Новый порядок основан на обследовании несущих элементов - фундамента, перекрытий, несущих стен и так далее. В документе прописаны признаки их неработоспособного состояния. Для каждого дефекта также определены параметры, такие как ширина трещин или величина отклонения от вертикали.

Если специалисты изучили не менее десяти процентов несущих элементов и как минимум пять процентов конструкций одного типа оказались дефектными, дом признают аварийным. Тот же статус получит здание, если работоспособность утратили не менее трех процентов конструкций двух и более типов.

По оценкам Фонда содействия реформированию ЖКХ, благодаря новым правилам стоимость обследования должна снизиться примерно в семь раз. Сократятся и сроки.

Как отмечает председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ Игорь Шпектор, с технической точки зрения документ проработан качественно. Он действительно позволяет быстро и просто выявлять аварийные МКД по визуально наблюдаемым дефектам несущих элементов. Но что делать, если основные строительные конструкции в норме, а жить в доме невозможно по иным причинам?

- В здании может не быть воды, канализации и отопления, подвал может постоянно затапливаться, в квартирах будут скапливаться вредные испарения, но дом по новым правилам не признают аварийным, - комментирует ситуацию Игорь Шпектор. - Его, возможно, включат в программу капитального ремонта и отремонтируют за счет взносов жителей региона. А через год выйдет из строя еще одна система жизнеобеспечения, через пару лет - другая. Мы наблюдали подобный недавно отремонтированный объект в Псковской области. Снаружи выглядит как дворец, а внутри нет отопления, посреди квартир стоят печи, жильцы таскают по лестнице дрова, уголь, газовые баллоны. Да еще и балки прогнили. Почему здание не признали аварийным по старым правилам, я не понимаю. Но по новым правилам власти, отказавшись расселять такой дом, формально окажутся правы.

В региональный центр некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" в Псковской области периодически поступают жалобы от жителей региона, которые добиваются признания своих домов аварийными. Чиновники утверждают, что этим МКД еще стоять и стоять, и псковичам приходится за свои деньги проводить обследование, а потом обращаться в суд.

- Благодаря новому своду правил гражданам, если их дома опасны для проживания, будет проще, дешевле и быстрее доказать свою правоту, - отмечает руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль" Семен Никонов. - Что касается систем жизнеобеспечения, я полностью согласен с тем, что россияне в XXI веке не должны жить в доме без канализации или отопления.

Если новые правила станут более гуманными, это значительно повысит эффективность кампании по расселению «аварийки»

Вот только домов таких, особенно в сельских населенных пунктах, очень много. И если мы их все признаем аварийными и подлежащими сносу, где найти деньги на расселение жильцов? Наверное, необходимо все же сосредоточиться на зданиях, жить в которых опасно.

Следует пояснить, что расселение "аварийки" идет в нашей стране в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". К 1 сентября 2025 года новые квартиры должны получить все жители домов, признанных аварийными до 2017-го. В основном мероприятия реализуются за счет федеральной казны, которая потратит на них в течение нескольких лет 431,9 миллиарда рублей. Региональное софинансирование составляет 67,8 миллиарда.

Некоторые регионы выходят за рамки "Жилья и городской среды". К примеру, в Калининградской области в прошлом году из резервного фонда выделили 57 миллионов рублей на расселение дома в Гусеве. Здание 1989 года постройки в буквальном смысле трещит по швам, поэтому региональные власти, опасаясь ЧП, решили ускорить переезд жильцов.

Санкт-Петербург и вовсе долгие годы обеспечивал "аварийщиков" новым жильем за счет собственных ресурсов. К моменту запуска нацпроекта в городе осталось всего пять домов, признанных аварийными до 2017-го. Практически все они уже расселены, и город продолжает реализацию региональных мероприятий.

По мнению Игоря Шпектора, очень важно, чтобы регионы, воспользовавшись упрощенным порядком, обследовали до конца года как можно больший процент жилфонда.

- Если у Фонда ЖКХ будут на руках приближенные к действительности цифры, это позволит в последующие годы при наступлении бюджетного профицита направить дополнительные федеральные средства на расселение аварийного жилья, - продолжает Игорь Шпектор. - Я бы предложил для начала обследовать все дома, включенные и подлежащие включению в региональные программы капремонта. Что касается недостатков нового документа, полагаю, в ближайшее время мы увидим волну жалоб от граждан, и правила будут скорректированы.

Важно, чтобы регионы, воспользовавшись упрощенным порядком, обследовали до конца года как можно больший процент жилфонда

Профессор кафедры государственного и территориального управления Санкт-Петербургского государственного экономического университета доктор экономических наук Вадим Чекалин не уверен, что в Северной столице удастся обследовать все здания, внесенные в долгосрочную программу капитального ремонта. Ведь она охватывает практически весь жилищный фонд города, за исключением новостроек. Более реальный сценарий - оценить состояние домов, планируемых к включению в краткосрочные программы капитального ремонта.

У Санкт-Петербурга уже есть опыт подобной масштабной исследовательской работы. В середине "нулевых" здесь составили технико-экономические паспорта нескольких десятков тысяч МКД.?Они стали для города большим подспорьем, когда стартовали программы расселения "аварийки" и капитального ремонта.

- Я надеюсь, что новые правила значительно увеличат число обследованных на предмет аварийности домов, - продолжает Вадим Чекалин. - Возможно, следует продумать механизм выделения регионам дополнительного федерального финансирования на эти цели.