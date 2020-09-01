На прошлой неделе в России стартовала программа субсидирования внутреннего туризма. За путешествие по родным просторам можно вернуть до 15 тысяч рублей, потраченных на путевку или гостиницу. Корреспондент "РГ" узнала, насколько регионы готовы принимать в ней участие - и морально, и материально.

Распоряжение правительства РФ о дополнительной поддержке внутреннего туризма в размере 15 миллиардов рублей было подписано в конце июля, официальный старт программы назначили на 21 августа. Любой гражданин России, взяв с собой семью и друзей, в течение недели мог купить туристическую путевку или оплатить проживание в гостинице в любом уголке страны. Если уплаченная сумма - за всех! - составляет не менее 25 тысяч рублей, туристический кешбэк вернется в размере пяти тысяч рублей, это 20 процентов от потраченной суммы. Если расходы составили от 50 до 75 тысяч рублей, вернется 10 тысяч, свыше 75 - 15 тысяч рублей. Обязательное условие - онлайн-оплата покупки банковской картой платежной системы "МИР". Наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц в рамках данной программы невозможны.

Итоги инициативы еще предстоит подвести - сколько было участников, какую сумму они потратили и сколько смогли вернуть. Однако не для всех регионов предложение оказалось выгодным.

В Псковскую область туристы чаще всего приезжают на два-три дня: осматривают городской кремль и достопримечательности поблизости: Изборскую крепость, Пушкиногорье, Псково-Печерский монастырь... Организованный тур из Петербурга с одной ночевкой в отеле класса комфорт у большинства туроператоров стоит около шести тысяч рублей, класса преимум - чуть больше семи тысяч. То есть семья из трех человек не дотягивает до нижнего порога необходимых расходов даже в случае готовности доплатить за сервис. Однако есть и еще одно важное условие, которое сразу ставит крест на таких предложениях: общая продолжительность поездки не должна составлять менее пяти ночей. Поэтому все "предложения выходного дня" ни на Северо-Западе, ни в других регионах страны принять участия в программе субсидирования не могут. Если же туристы готовы спланировать отдых самостоятельно, то список гостиниц в Псковской области невелик - всего семь позиций. Варианты бронирования есть как в городских комплексах, так и на базах отдыха. Например, арендовать коттедж на пять ночей на берегу Чудского озера можно за минимальную сумму 25 тысяч рублей за неделю, это будет трех- или четырехместный домик. Но варианты заезда при участии в программе - только в пятницу или в воскресенье. А на сайте одной из частных гостиниц в Пскове на момент подготовки этого материала нельзя было ни забронировать номер, ни оплатить его.

- Для отдыха в Псковской области обязательно наличие автомобиля, - добавляет жительница Петербурга Евгения Низина, которая бывала в Пскове несколько раз. - До турбаз никаким иным образом не добраться, из города до Изборской крепости можно доехать на автобусе за 40 минут и примерно за 100 рублей. Но вот до Пушкинских Гор ехать уже два часа, и билет стоит около 350 рублей. При этом необходимо будет подстроиться под расписание. В общем, это утомительная история на целый день.

И в Псковской области, и в Новгородской туры по России в рамках программы предлагают всего несколько операторов. Как пояснила директор ТИЦ Новгородской области "Красная изба" Марина Лебедева, их просто вообще немного на рынке не слишком богатых и густонаселенных регионов.

Итоги инициативы еще предстоит подвести - сколько было участников, какую сумму они потратили и сколько смогли вернуть

- В нашем случае заявились крупные компании, которые активно и давно занимаются внутренним туризмом, - отметила она, - формируют интересные программы и предлагают их гостям.

Однако сотрудник туристической сферы на условиях анонимности сообщил корреспонденту "РГ", что сроки и условия вхождения в программу были поставлены настолько жестко, что ни операторы, ни гостиницы не смогли подготовить необходимый пакет документов. В период пандемии отрасль едва не умерла, сотрудников уволили или отправили в бессрочный отпуск, сейчас, в связи с отменой ограничительных мероприятий, у большинства работающих в сфере гостеприимства 100-процентная загрузка. Поэтому на бумажную работу нет ни рук, ни времени.

Санкт-Петербург на фоне других регионов Северо-Запада с точки зрения предложений выглядит просто роскошно - свои услуги предлагают 180 гостиниц, а блок туроператоров для удобства разделен на три части.

Однако на этом фоне не очень понятно, почему востребованный Петербург участвует в программе в обычные сроки - путешествие можно начать в любой день с момента старта программы, а завершить необходимо до 31 декабря текущего года. А вот в Калининградскую область - так же как в Алтайский край и Республику Алтай, Республику Крым и Севастополь, Краснодарский и Ставропольский край можно поехать только с 1 октября по 20 декабря 2020 года.

- Туры в Калининградскую область продают более 60 операторов, из них не более пяти - калининградцы, - отметил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. - Традиционно август и сентябрь продаются у нас очень хорошо, в этом году выше, чем в прошлом, спрос и на август в том числе в связи с программой кешбэка. Мы очень надеемся, что программа будет продолжена и распространится, к примеру, на февраль и март 2021 года.

Финансирование программы субсидирования происходит полностью за счет средств федерального бюджета. Однако Янтарный край, например, готов прикладывать и собственные усилия: в октябре здесь будет запущена программа "2+1" - при оплате двух ночей в гостинице третья в подарок, экскурсия с большой скидкой или в подарок по "Янтарной карте", а посетителям ресторанов - 25-процентная скидка от суммы в чеке.

P. S.

Корреспондент "РГ" тоже попыталась принять участие в программе туристического кешбэка. В этом году мы наконец собрались увидеть древний город Дербент и Каспийское море. Отдых предпочитаем планировать сами, так как большое значение имеют даты приезда и отъезда. Однако на официальном сайте мирпутешествий.рф Дагестан представлен всего четырьмя гостиницами, три из которых в столице республики Махачкале и одна в Хасавюрте. Предложений из самого древнего города России там нет.