Над Баренцевым морем российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет

Российский истребитель МиГ-31 перехватил норвежский патрульный самолет над Баренцевым морем, сообщает Национальный центр управления обороной.

По данным ведомства, норвежский самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион", был замечен над нейтральными водами. Было установлено, что борт приближается к государственной границе России.

В связи с этой ситуацией, в воздух поднялся отечественный истребитель МиГ-31, который входит в состав сил Северного флота. Норвежский самолет в итоге развернулся от государственной границы России, а отечественный борт вернулся на аэродром.

Как подчеркивают в Национальном центре управления обороной, вся операция проходила в строгом соответствии с международными правилами, которые регулируют использование воздушного пространства.