Онлайн-фестиваль "Корона-драма" выйдет в реальный мир

2 сентября в петербургском арт-пространстве "ДК Громов" можно посмотреть читки актуальных пьес, отражающих наше время и поучаствовать в обсуждении. Это продолжение работы театрального онлайн-фестиваля, который появился весной одновременно с самоизоляцией. Организовали "Корона-драму" драматурги Евгения Алексеева, Ксения Никитина, Елена Нестерина, Инна Гридина, Юлия Пономаренко.

- Идея фестиваля была спонтанной, как и сама эпидемия, и для многих из нас очень своевременной. Для организаторов фестиваль стал лучшим событием этой весны. К нам активно подключились другие драматурги, режиссеры, актеры. Таким образом, "Корона-драма" позволила многим людям творческих профессий сделать свою изоляцию максимально продуктивной, - рассказывает Евгения Алексеева. - Сначала мы предложили пишущим людям осмыслить и зафиксировать происходящее, оформить свои мысли в виде пьесы и прислать на адрес проекта. В конце марта был объявлен конкурс мини-пьес (до 15 страниц) на тему коронавируса и всего, что с ним связано. Принимались пьесы в любом жанре, написанные в марте или начале апреля 2020 года на тему эпидемии. Было прислано около 80 пьес из Италии, Польши, Украины, Беларуси, России. Среди авторов как уже известные драматурги и писатели Дмитрий Данилов, Ася Волошина, Елена Нестерина, Евгений Лесин, так и начинающие.

Режиссерам предложили на выбор около 25 пьес, наиболее соответствующих формату онлайн-читок. На призыв фестиваля откликнулись режиссеры и актеры московских и петербургских театров "Практика", РАМТ, БДТ имени Товстоногова, МДТ- Театра Европы, Театра.doc, "Балтийский дом", "Цехъ", "Электротеатра" и других. Режиссеры представили пьесы в формате видеочиток. Видео смонтировали по принципу каннских короткометражек.

Фестиваль "Корона-драма" провел несколько трансляций в группе театра "ЦехЪ" в соцсети "ВКонтакте" и на своем официальном сайте corona-drama.com, где выложены все пьесы и видеочитки фестиваля. Количество онлайн-просмотров превысило сто тридцать тысяч.

Все пьесы можно прочитать на сайте, где они выложены по жанрам и темам, чтобы режиссерам, актерам было удобно найти интересующие их тексты.

По словам отборщиков, среди пьес довольно много комедий: бытовых и трэш, абсурда, с элементами хоррора. Есть документальные пьесы, социальные и семейные драмы, антиутопии, мелодрамы и тексты о подростках. Много философских текстов, написанных в форме монолога и диалога.

- Мне было важно прочитать размышления, зафиксированные не в формате поста в ФБ, а в виде законченного драматургического текста, - говорит отборщик фестиваля, театровед Надежда Стоева. - Пусть короткого, даже лучше короткого. Пусть завирального и нелогичного, но написанного в этот момент. Кажется, что ситуацию, как в драматургическом упражнении "сделай хуже", диктует время: только записывай. Нет необходимой временной дистанции для осмысления и анализа, и поэтому такой драматургический "сырец" способен зафиксировать наше состояние. В основном, тексты, которые я прочла, описывали веселое времяпрепровождение на самоизоляции или неминуемые психологические сложности. Но некоторые выбивались из общего круга тем, работая с коннотациями, которыми обрастает слово "коронавирус". Запомнился текст, где только сухая констатация сообщений о ежедневных тратах, сведений о количестве сделанных шагов и времени, потраченного в Сети. Фиксация такой повседневности уже дает понять, как сильно изменилась наша реальность.

В мае запустили вторую часть фестиваля, которую назвали "Корона-комеди". Было получено около 60 коротких комедий на тему коронавируса. Лонг-лист из 47 пьес выложен на сайте фестиваля. И режиссеры сделали видеочитки новых текстов.

"Мы считаем, что короткие, динамичные, веселые тексты помогли зрителям посмотреть на происходящее под другим углом, принять это трудное время", - говорят организаторы.

Следующий онлайн-показ фестиваля "Корона-драма" прошел в социальной сети "ВКонтакте" и на сайте фестиваля в начале июня.

Теперь онлайн-фестиваль выходит в реальный мир. В арт-пространстве "ДК Громов" состоится встреча со зрителями. В программе читки пьес участников фестиваля: Дмитрия Данилова, Дениса Ретрова, Дэна Нескина, Гаглоя Баблоева. В читках принимают участие артисты Анастасия Чеха, Александра Мамкаева, Ниеле Мейлуте, Руслан Барабанов, Михаил Николаев. Режиссер - Ксения Никитина. В завершение вечера - круглый стол с участием театрального критика, театроведа Татьяны Джуровой, руководителя драматургической программы РГИСИ и основателя петербургской драматургической школы Натальи Скороход, семейного психолога Ирины Фоминых, а также организаторов фестиваля, актеров, режиссеров и зрителей.