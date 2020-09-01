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01.09.2020 18:39
Рубрика: Общество

Дорогу кораблям

Петербургская "Корабелка" станет опорным морским вузом России
Текст: Мария Голубкова, Иван Егоров (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(8249)
В Северной столице будет создана вертикальная система подготовки кадров для судостроения. Ее начальным звеном станет городской лицей имени Пьера де Кубертена, а основным - Санкт-Петербургский морской технический университет (МТУ), который планируется превратить в "опорный" вуз отрасли.

Подробности создания единой морской инженерной системы образования во вторник обсуждались на совещании в Петербурге под руководством секретаря Совбеза Николая Патрушева.

Николай Патрушев открыл в Петербурге волейбольный центр

То, что первое после пандемии офлайн-совещание Николай Патрушев провел именно в "Корабелке" - не случайно. Он сам выпускник этого института. При этом секретарь Совбеза напомнил, что задачу по созданию на базе "Корабелки" "опорного" университета в области кораблестроения и судостроения поставил Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза в декабре 2019 года.

Сегодня подготовка инженеров по судостроительным и другим необходимым для морской отрасли специальностям ведется в 13 вузах страны. При этом основной объем (порядка 60 процентов) подготовки инженерных кадров обеспечивает именно "Корабелка". Неудивительно, что из более чем десятка вузов подобного профиля именно СПбГМТУ был определен как опорный в области судостроения и подготовки инженерных кадров для кораблестроительных предприятий России.

- "Корабелке" есть что предложить отечественной промышленности и мировому рынку. Надо расширять сферу своих компетенций и применений, - считает Патрушев. - Несколько лет назад я рекомендовал вам начать сотрудничество с "Росатомом" и Курчатовским центром. Не сразу получилось, но - посмотрите: "Росатом" сейчас один из главных ваших заказчиков. Теперь нужно еще шире работать с предприятиями добывающей отрасли.

По мнению секретаря Совбеза: "В нашей стране еще долго эти отрасли будут нуждаться в промышленных инновациях и специалистах". Поэтому работу на данном направлении необходимо активизировать.

В ближайшем будущем МТУ намерен расширять сотрудничество и в научной сфере - в рамках нацпроекта "Наука" здесь создается один из десяти научных центров мирового уровня - "Передовые цифровые технологии". В формате консорциума с Санкт-Петербургским политехом "Корабелке" поручено направление "Передовые цифровые технологии и искусственный интеллект, роботизированные системы, материалы нового поколения".

Основной объем - около 60 процентов, инженерных кадров обеспечивает именно "Корабелка"

А лицей станет "подшефной" образовательной организацией МТУ для более качественной подготовки школьников к поступлению в технические вузы.

Николаю Патрушеву, кстати, лицей тоже не чужой. Его школьные годы прошли в этих стенах. В этом году учебное заведение капитально отремонтировали к 160-летнему юбилею - здесь появились кабинеты 3D-моделирования, 3D-прототипирования, программирования, робототехники, виртуальной визуализации. В перспективе обновление ждет и материально-техническую базу МТУ.

По мнению Патрушева, ситуацию надо исправлять и, конечно, для этого необходима поддержка минобрнауки. Однако он подчеркнул, что и все выпускающие кафедры вуза должны и могут сами зарабатывать на свое техническое оснащение.

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