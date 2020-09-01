Статистика свидетельствует: среди онкозаболеваний у женщин лидирует рак молочных желез. Насколько важна ранняя диагностика, все мы понимаем. Для того чтобы диагностировать опухоль как можно раньше, петербургские ученые разработали специальное беспроводное устройство для МРТ: оно подходит для всех томографов вне зависимости от фирмы-производителя и позволяет получать более точное МР-изображение за короткое время. Проект осуществляется под руководством специалистов Университета ИТМО.

Ученые исходили из того, что самый распространенный скрининг недуга - с помощью маммографа - при всех своих неоспоримых достоинствах имеет некоторые недостатки.

- Напомню: раннее выявление с последующим лечением практически на 100 процентов гарантируют излечение от этого смертельно опасного недуга. Но что касается маммографии, то при этом методе, во-первых, используется рентгеновское излучение, во-вторых, сама процедура для многих оказывается болезненной. Не исключены как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты. Альтернативный метод - МРТ, как самый безопасный, безболезненный, современный, точный, - подчеркнула Анна Андрейченко, начальник сектора медицинской информатики, радиомики и радиогеномики Научно-практического центра диагностики и телемедицинских технологий департамента здравоохранения Москвы.

Но, как пояснила Алена Щелокова, научный сотрудник физико-технического факультета Университета ИТМО, для точнейшей диагностики основной "катушки" томографа (в МРТ "катушками" называют специализированные антенны) мало: нужны дополнительные "катушки", причем разной конфигурации, и каждая из них предназначена для определенного участка тела, например, для колена, для головы. К тому же нужны дополнительные кабели для подключения. Но не каждая клиника может позволить закупить полный набор - так сказать, на все случаи жизни. К тому же само исследование дорого. В результате МРТ именно молочных желез проводятся относительно редко. Хотя МРТ отлично бы подошла всем женщинам, а прежде всего тем, кто молод, имеет достаточно плотные ткани молочных желез, или же в молочных железах есть импланты.

Внедрение новой технологии позволит сделать МРТ-исследование более доступным

Петербургские ученые разработали альтернативу: беспроводную керамическую катушку, с помощью которой радиочастотное магнитное поле фокусируется в области исследования. И начали с исследования молочных желез.

- Во-первых, с использованием нашего прибора снижается радиочастотная нагрузка на пациента, во-вторых, изображение становится очень точным (не уступает полученному на самых современных МРТ, оснащенных дополнительным оборудованием), так как на него влияют "помехи" от соседних органов и тканей. В-третьих, с прибором точнейшее исследование займет значительно меньше времени, что и комфортнее для пациентки, и выгоднее для клиники: увеличивается пропускная способность томографа, а значит, и себестоимость исследования. И не нужны никакие дополнительные кабели, катушки. К тому же устройство совместимо абсолютно с любым МР-томографом, - поясняет Алена Щелокова.

Новое устройство просто кладется непосредственно на выдвигаемый из томографа стол, женщина ложится на стол животом вниз. И все: никакого дискомфорта.

Внешне прибор представляет собой два небольших полых цилиндра из нового вида керамики (этот материал - разработка также петербургской компании - ООО "Керамика"), помещенных в специальный эргономичный корпус.

Как считают сами разработчики прибора, внедрение новой технологии позволит сделать МРТ-исследование более доступным, а значит, все больше женщин смогут обследоваться на современной аппаратуре, и онкозаболевания молочных желез все чаще будут выявляться на ранней стадии. А значит, все больше заболевших женщин смогут начать лечение быстро, причем достаточно щадящими методами, с сохранением самой груди.

- Мировой тренд в медицине - все-таки переход на МРТ. Когда предложенное устройство войдет в клиническую практику? Пройдет еще два-три года. Нужны дополнительные исследования на пациентах. На добровольцах они проводились - в двух крупных петербургских клиниках, и показали отличные результаты. Нужно будет получить и соответствующую лицензию, - резюмировала Андрейченко. - Проект уже поддержан Российским научным фондом, был выделен грант на исследования.