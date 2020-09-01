В Карелии на год перенесли выполнение федеральной целевой программы

Карелия не выполнила федеральную целевую программу к 100-летию республики, которое отмечают в 2020 году. Региональное же правительство заявляет, что программу просто перенесли еще на один год.

И что в итоге? Об этом и спросили на заседании рабочей группы по транспорту государственной комиссии по подготовке 100-летия Карелии под руководством министра транспорта России Евгения Дитриха. Оказалось, что из 53 объектов, которые должны были построить, готовы только 11. Тридцать находятся в стадии строительства, по шести государственные контракты на выполнение работ расторгнуты. Снова будет корректировка и новый конкурс.

Завершено строительство нового здания аэровокзала пропускной способностью до 300 пассажиров в час. Однако и здесь процесс не шел так гладко. Еще в 2015 году заключили соглашение о сотрудничестве с известным российским аэропортовым холдингом, который подготовил концепцию терминала. Но новая управленческая команда Карелии заявила, что проект устарел. Хотя на него и экспертизу потратили 26,5 миллиона рублей частного инвестора. Потом были разбирательства по поводу аукциона на выбор подрядчика. Проект нового аэровокзала в феврале 2019 года утвердила Главгосэкспертиза.

- Никто уже теперь менять сроки не позволит. Очень важно, чтобы был нормальный подрядчик, здесь нужны специфика и понимание, - прокомментировал тогда руководитель одной из подкомиссий Госкомиссии по подготовке празднования 100-летия Карелии Рашид Нургалиев. - Вся ответственность за стройку ложится на карельские власти.

Аэровокзальный комплекс открыли буквально накануне. А еще за период деятельности рабочей группы реконструировали здания железнодорожных вокзалов в Беломорске и Медвежьегорске, пошли скоростные поезда "Ласточка" из Санкт-Петербурга.

Из 53 объектов программы сейчас готовы только 11

- Но нас волнует объект, который запустили еще в 2016 году, - заявил начальник департамента Министерства экономического развития РФ Игорь Егоров. - Это инфраструктурное обеспечение промышленной площадки в Петрозаводске. Его по плану должны были открыть еще в прошлом году. На самом же деле готовность - не больше 60 процентов.

Министра транспорта РФ Евгения Дитриха беспокоит процесс расторжения контрактов. Он считает, что стоит работать с теми объектами, которые можно до конца года закончить, а самое главное - потенциальных подрядчиков отбирать точечно. Власти республики всю вину возлагают на подрядчиков - мол, они на конкурсах существенно снижали начальную максимальную цену контракта, а в итоге не обеспечили его выполнение.

Федеральная целевая программа будет снова скорректирована, некоторые объекты из нее исключат. А вот работы по реконструкции автовокзалов в Петрозаводске, Пудоже и Пряже перенесли на следующий год.

Федеральные власти на один год продлили и всю программу к вековому юбилею республики. И дали понять, что средств бюджета страны на нее больше выделять не будут. В прошлом году Карелия получила 2,5 миллиарда рублей. Но не все деньги израсходовала. Их вернули в Резервный фонд правительства России. Теперь 523 миллиона рублей пообещали на завершение строительства и реконструкцию 11 объектов. В нынешнем году республике уже выделили 3,5 миллиарда.