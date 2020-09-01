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01.09.2020 15:46
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти у 16-летней девушки умерла дочь

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Следователи выясняют обстоятельства гибели семимесячной девочки в поселке Советский Выборгского района Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба регионального СК, известно, что матери погибшей девочки всего 16 лет.

Фото: iStock
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О смерти младенца следователи узнали от врачей. А скорую помощь вызвала сама юная мать.

Пока известно, что днем мать уложила девочку спать, а спустя время подошла к дочери и заметила, что она не дышит. Тогда и были вызваны врачи. Правда, медицинская бригада уже ничего не смогла сделать, только констатировать смерть.

Несмотря на более ли менее ясную картину, следователи планируют изучить все обстоятельства случившегося, в том числе и выяснить обстановку в семье и установить, был ли шанс не допустить трагедию.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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