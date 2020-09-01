В Ленобласти у 16-летней девушки умерла дочь

Следователи выясняют обстоятельства гибели семимесячной девочки в поселке Советский Выборгского района Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба регионального СК, известно, что матери погибшей девочки всего 16 лет.

О смерти младенца следователи узнали от врачей. А скорую помощь вызвала сама юная мать.

Пока известно, что днем мать уложила девочку спать, а спустя время подошла к дочери и заметила, что она не дышит. Тогда и были вызваны врачи. Правда, медицинская бригада уже ничего не смогла сделать, только констатировать смерть.

Несмотря на более ли менее ясную картину, следователи планируют изучить все обстоятельства случившегося, в том числе и выяснить обстановку в семье и установить, был ли шанс не допустить трагедию.