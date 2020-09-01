В Мурманской области возродят центр полярного семеноводства

Опыт российских аграриев показывает, что успешно заниматься сельским хозяйством можно даже на Крайнем Севере, невзирая на полярную ночь и полугодовую зиму. Скот, выведенный в Мурманской области, имеет огромный генетический потенциал и способен давать рекордные надои. Но для этого необходимы элитные корма, выращенные там же, где живут животные. Для этого на Кольском полуострове началось создание семеноводческого центра на базе Полярной опытной станции Всероссийского института растениеводства (ВИР), где будут производить высококачественные семена кормовых трав, уже давно выведенных заполярными специалистами для сельского хозяйства северных регионов.

Алексей Стригин/Анна Дурова/РГ

Крайняя необходимость производства местных кормов на Севере давно стала очевидным фактом. Об этом говорят итоги исследования, которое провели ученый секретарь Мурманской сельскохозяйственной опытной станции Эмилия Фирсова и ведущий научный сотрудник Института озероведения РАН Алексей Митюков. По их данным, на восьми сельхозпредприятиях региона содержится высокопродуктивное стадо холмогорских коров с примесью самой продуктивной молочной породы коров в мире - голштинской. С 2010 по 2012 год Мурманская область занимала первое место по молочной продуктивности на корову в год среди российских регионов Российской Федерации. В 2010 году удои составляли 7527, в 2011-м - 7910 и в 2012-м - 7423 килограмма молока в год. В 2013 году Заполярье заняло второе место после Ленинградской области с годовым удоем 7182 килограмма молока на корову. Затем начало сказываться неустойчивое финансовое положение сельского хозяйства в Заполярье. Как следствие, ухудшилась кормовая база и молочная продуктивность маточного поголовья стала снижаться. С 2014 года Мурманская область уже не входила даже в десятку лучших регионов по удою на фуражную корову. Самый низкий удой - 4394 килограмма - был отмечен в 2016 году. Затем надои стали расти. В 2018 году средний удой на фуражную корову по области составил 5409 килограммов. Но в 2019 году, по данным Мурманскстата, снова наметилось падение: удой на одну корову составил уже 5218 килограммов молока.

По мнению исследователей, такие колебания наглядно демонстрируют, что сама по себе "голштинизация" не даст большого роста удоев. Очень многое зависит от уровня кормовой базы и сбалансированности кормления на протяжении всей жизни животных начиная с рождения. Только в этом случае может быть реализован их высокий "молочный" потенциал.

В Мурманской области по итогам 2019 года произведено 17 635 тонн молока. Если учесть, что на 1 января 2020 года в регионе проживают 741,4 тысячи человек, то на каждого из них приходится всего лишь 200 граммов местного молока. Это катастрофически низкий показатель, убеждены ученые. По данным Института гигиены питания, человек, проживающий на Севере, должен потреблять мяса, молока, яиц, овощей в 1,3-1,5 раза больше, чем жители средней полосы и юга. При этом основная часть продукции должна быть произведена на территории, где он живет.

- Чтобы обеспечить продовольственную безопасность в районах Крайнего Севера, жизненно важно поддерживать собственное продовольственное производство, - подчеркивают исследователи. - Региону крайне необходимо повышать эффективность производства собственной сельхозпродукции, в том числе и наращивать уровень молочной продуктивности крупного рогатого скота.

Для этого необходимо, чтобы государство субсидировало отрасль скотоводства, как делается во всем мире. В то же время эксперты отмечают, что одними деньгами эту проблему не решить. Собственную кормовую базу Мурманской области еще предстоит создать, а для этого необходимо производить большое количество семян трав, не боящихся сурового северного климата. В результате многолетней селекции было выведено 11 сортов и девять видов кормовых трав, которые могут с успехом возделываться как в Мурманской области, так и в других районах Крайнего Севера. Теперь дело за тем, чтобы наладить их промышленное производство, поскольку для сельхозпроизводителей-скотоводов необходимы тонны семян.

Чтобы обеспечить продовольственную безопасность в районах Крайнего Севера, важно поддерживать собственное производство

- База для системы северного семеноводства существует, есть кормоуборочные комбайны, тракторы и сноповязальная машина, способная убирать небольшие участки, - рассказала директор Полярной опытной станции ВИР Ирина Михайлова. - Наша задача - воспроизводство, сохранение и малое размножение суперэлитных семян на базе нашей станции, а затем передача их на станции ВИР в других регионах страны с более теплым климатом для их массовой репродукции, после чего они вновь вернутся на Кольский Север. Такой цикл семена должны проходить в течение четырех лет. За это время они не успевают генетически подстроиться под климат южных регионов, но становятся более продуктивными и получают высокую энергию прорастания. Это дает им высокую зимостойкость и урожайность в условиях Крайнего Севера. Сейчас у нас уже обработаны четыре гектара земли под посевы наших сортов суперэлитных семян для последующего их размножения на других станциях.

Взаимодействие семеноводов и сельхозпроизводителей в Заполярье, как выяснилось, оставляет желать много лучшего. Сегодня представители мурманского агропрома предпочитают завозить семена кормовых культур из других регионов - в частности, из Чувашии. О том, что на Кольском полуострове производятся собственные семена, в том числе ячмень, знают далеко не все аграрии.

- Пшеница и ячмень у нас не растут, поэтому мы их завозим, - рассказал директор предприятия "Полярная звезда" Казбек Абдурахманов. - Семена мы тоже закупаем за пределами области, поскольку у нас нет предприятий, занимающихся выращиванием семян на продажу. Каждый год мы мониторим рынок семян, но никакой информации о том, что мы можем покупать семена здесь, на месте, мы не видели. Почему мы не в курсе, я не могу сейчас сказать. Возможно, до нас не довели эту информацию.

Конечно, затевать проект совместно с заполярными семеноводами по воспроизводству и поставкам местных семян дороже, чем завозить готовые семена из других регионов. Но на дешевизне достоинства завозных семян заканчиваются. Специалисты уже давно наблюдают на полях в Мурманской области значительное, порой двукратное, превышение нормы высева. Перестраховываясь на случай низкой урожайности, предприятия стараются засеять больше семян на единицу площади - вместо 180 килограммов на гектар они засевают 340. Но эффект может получиться и обратный: из-за тесноты растениям не хватает питания. В итоге они будут более низкорослыми, и никакой экономии в итоге не выйдет. Что же касается северных высокоурожайных и устойчивых к холоду семян, то высевать их нужно меньше, и даже при этом на единицу площади можно получить гораздо больше корма высокого качества.

Как ни парадоксально, первым клиентом будущего центра семеноводства станет не агропромышленный комплекс, а один из горно-обогатительных комбинатов региона. Его заинтересовал ряд сортов трав, выведенных в Заполярье, которые способны расти на мелком песке отвалов хвостохранилищ, предотвращая их пыление. Предполагается, что этот проект стартует в 2021 году.

Прямая речь

Лидия Сидорова, главный зоотехник молочной фермы "Полярная звезда" (Мурманская область):

- Наше стадо насчитывает 179 голов. Это очень продуктивная голштинская порода, созданная на базе холмогорской путем поглотительного скрещивания. Ее селекцией мы занимались около 50 лет и получили очень хороший результат. Сегодня у нас 151 корова дает надой от 10 до 11 тонн молока в год, 60 коров - от 11 до 12 тонн, 16 коров - от 12 до 13 тонн, одна корова - от 13 до 14 тонн молока в год. У нас тоже были моменты, когда мы скатывались по надоям до 4,8 тонны в год. Главное для животных - качественный корм! Если надои падают, это означает, что животных недокармливают. У хозяйств не хватает средств, логистика очень дорогая. Доставка зачастую обходится дороже, чем сами корма. Допустим, килограмм карельского сена стоит пять рублей. И на то, чтобы доставить его сюда, приходится тратить столько же. А ведь мы находимся в лучшем положении, чем другие хозяйства, положение с кормами у нас лучше, чем у других.